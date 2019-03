Amazon-Bote soll Paket ausliefern - dabei unterläuft ihm ein peinlicher Fehler

Paketboten sind viele Stunden am Tag unterwegs, um die bestellte Ware an den Kunden zu bringen - da können schon mal Fehler passieren. Folgender war jedoch besonders peinlich.

Der Alltag eines Paketboten ist extrem stressig. Bis in die Abendstunden hinein sind viele von ihnen unterwegs, um ihr Tagespensum zu schaffen. Vielleicht war deshalb ein Amazon-Paketlieferant in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen zuletzt recht verwirrt, was den Familiennamen eines Kunden anging.

Paketbote will Amazon-Paket ausliefern - doch er scheitert am Familiennamen

Der Paketbote sollte eigentlich eine Amazon-Lieferung zur Familie B. (Anm. d. Red.: Name gekürzt) bringen, wie die betroffene Mutter dem Online-Portal Der Westen erzählte: "Als der Auslieferer kam, sagte er zu meiner Tochter, er hätte ein Paket für den Nachbarn B." Sie selbst sei zu dem Zeitpunkt nicht zuhause gewesen. Dabei fiel dem Boten wohl nicht auf, dass er sich schon an der richtigen Tür befand.

Schuld daran war der Spruch an der Haustür: "Home is where the heart is". Deshalb ging der Bote davon aus, dass er sich vor der Tür der Familie "Home" befand. Selbst die Beteuerungen der Tochter, dass er richtig sei, konnten ihn nicht vom Gegenteil überzeugen. "Ich schmeiße ihrem Nachbarn eine Karte rein, dass das Paket bei Home abgegeben worden ist", meinte der Amazon-Bote stattdessen.

Und tatsächlich fand sich später das Kärtchen mit dem Hinweis, das Paket für B. sei bei "Home" abgegeben worden, im Briefkasten. "Meine Tochter und ich haben Tränen gelacht, als sie mir das erzählte", meinte die 34-jährige Mutter. Allerdings habe sie Verständnis für den Paketboten: Schließlich stünde der Nachname nur außen am Wohnhaus und nicht an der Wohnungstür.

