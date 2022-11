Adventsdekoration aus dem Garten: Die besten Ideen

Von: Joana Lück

Teilen

Nicht nur ein geschmückter Tannenbaum macht Vorfreude auf Heiligabend, auch ein hübsch dekoriertes Zuhause versüßt den Advent. Noch schöner ist es mit Ideen aus dem Garten.

Zur Adventsstimmung tragen nicht nur Weihnachtsmarkt und ein hübscher Adventskalender bei, auch eine entsprechende Dekoration lässt einem wohlig warm ums Herz werden. Wenn die Deko dann noch aus dem eigenen Garten stammt, ist sie nicht nur nachhaltig, sondern man spart auch eine Menge Geld.

Adventsdekoration aus dem Garten: Die besten Ideen

Aus Stechpalmenblättern lässt sich hübsche Weihnachtsdeko zaubern. © Maria Schmitt/Imago

Ob als Tischdeko oder für die Fensterbank – eine hübsche Adventsdekoration verleiht einem Zuhause eine persönliche und warme Noten. Folgende Ideen sollten Sie in diesem Jahr ausprobieren. Das Beste: Viele der Materialien hat man schon im Garten.

Tannenzapfen im Topf

Girlanden aus Zapfen und Zweigen

Ein selbstgemachter Kranz für die Wohnungs- oder Haustür

Mit Nüssen und Beeren dekorieren

Mit Mistelzweigen

Für Tannenzapfen im Blumentopf nehmen Sie einen kleinen Blumentopf und füllen ihn mit einem großen oder mehreren kleinen Tannenzapfen. Besonders hübsch wirkt dies, wenn Sie silberne oder goldfarbene Töpfe verwenden.

Eine hübsche Dekoration für das Fenster ergeben Girlanden aus Zapfen und Zweigen, wie Mein schöner Garten weiß. Schneiden Sie dafür Bänder und Schnüre in unterschiedlichen Längen zu. An den senkrechten Bändern befestigen Sie dann Zapfen oder Zweige, die Sie an einer waagerecht von Ecke zu Ecke gespannten Schnur befestigen.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Wie Sie einen Weihnachtskranz herstellen, erfahren Sie hier.

Auch Walnüsse und Mandeln in der Schale sind eine hübsche Tischdeko, besonders zusammen mit roten Beeren. Mistelzweige sind traditionelle Zweige der Weihnachtszeit. Die Mistel ist hierzulande häufig anzutreffen und daran zu erkennen, dass sie als Halbschmarotzer an anderen Bäumen wächst. Ihnen entnimmt sie Wasser und Nährstoffe. Hängen Sie die Zweige oder Kronen im Freien auf, haben Sie besonders lange Freude am Gewächs, da es so laut Pflanzen Kölle länger haltbar ist.