Steht jährliche Zahlweise einem geldwerten Vorteil entgegen?

Kann eine sinnvolle Verwendung des geldwerten Vorteils sein: eine Zahnzusatzversicherung. © Christin Klose/dpa-tmn

Bis zu 50 Euro zusätzlich sind für Arbeitnehmer steuerfrei drin - wenn Arbeitgeber ihnen Sachwerte zukommen lassen, die diesen Betrag nicht übersteigen. Wo die Grenzen liegen, ist nicht immer klar.

Berlin - Ihr Arbeitgeber meint es gut mit Ihnen und gewährt Ihnen zusätzlich zu Ihrem Lohn oder Gehalt noch sogenannte geldwerte Vorteile? Das können zum Beispiel Essensgutscheine, Geschenkkarten für den Einzelhandel, Zeitungsabonnements oder Tankgutscheine sein. Übersteigen Zuwendungen wie diese den Betrag von 50 Euro pro Monat nicht, müssen sie nicht versteuert werden.

Was ebenfalls ein geldwerter Vorteil sein kann: Wenn der Arbeitgeber seinen Beschäftigten Beiträge für eine Zusatzkrankenversicherung teilweise oder komplett sponsert. Eine solche Gruppenkrankenversicherung hatte ein Arbeitgeber in einem konkreten Fall für seine Arbeitnehmer abgeschlossen. Weil der Jahresbeitrag bei solchen Versicherungen oft sinkt, wenn eine jährliche Zahlweise ausgewählt wird, hatte der Arbeitgeber das so ausgewählt, dabei aber die jährliche Höchstgrenze für steuerfreie Zuwendungen nicht überschritten.

Finanzgericht gibt Arbeitgeber recht

Aufgrund der jährlichen Zahlweise sah das zuständige Finanzamt den geldwerten Vorteil trotzdem nicht als solchen an, sondern als steuerpflichtigen Arbeitslohn. Es forderte vom Arbeitgeber daraufhin eine entsprechende Steuernachzahlung. Der Arbeitgeber sah das anders und zog vor Gericht.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab dem Arbeitgeber recht und bestätigte dessen Auffassung, dass auch die jährliche Versicherungszahlung ein steuerfreier geldwerter Vorteil sein kann (Az. 10 K 262/22). In die Entscheidung floss auch die Tatsache mit ein, dass die Beschäftigten des Unternehmens nur den Versicherungsschutz verlangen konnten, nicht aber alternativ eine Geldzahlung als Barlohn.

Auf die Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg verweist der Bund der Steuerzahler. dpa