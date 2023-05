„Kenne ich schon von Toy Story“: Versteckte Kamera zeigt den Weg von Koffer durch einen Flughafen

Von: Joana Lück

Wer sich schon immer gefragt hat, welche Stationen das Gepäck durchläuft, der bekommt bei einem viralen TikTok-Video die Antwort.

Wer einer der letzten beim Boarding ist, der bekommt unter Umständen einen besseren Sitzplatz angeboten, hat aber dafür eventuell Probleme, einen Platz für das Handgepäck zu finden. Sicherer ist es da, Gepäckteile aufzugeben. Wer sich schon immer gefragt hat, welchen Weg dieses vom Flugzeug bis zum Gepäckband zurücklegt, der sollte TikTok zurate ziehen.

Gemischte Gefühle bei den TikTok-Usern

Koffer legen zwischen Gepäckaufgabe und Flugzeug mehrere hundert Meter zurück. © Norbert Schmidt/Imago

Wenn der Koffer verschwindet, demoliert oder offen auf dem Gepäckband ankommt, ist dies mehr als ärgerlich. Zwar kann man sich an die Airline wenden und bekommt eine Erstattung, was allerdings mit etwas Bürokratie und Aufwand verbunden ist. Filmemacher Colby Eubanks testete unter dem Titel „EXPOSED: what your bag gets up to when you’re not looking 👀“ (zu Deutsch: „Aufgedeckt: Was Ihre Tasche macht, wenn Sie nicht hinschauen“) eine Action-Kamera „Insta 360“, die für rund 320 Euro im Handel erhältlich ist.

Das Video wurde fast 70.000 Mal gelikt. Allerdings haben die User nicht nur Positives zu berichten, sondern fragen sich, wie die Kamera an der Außenseite des Koffers die Sicherheitskontrolle passieren konnte. Denn das Filmen verstoße nicht nur gegen Sicherheitsauflagen der amerikanischen TSA (Transportation Security Administration), sondern sei ebenfalls aufgrund der enthaltenen Lithium-Batterie bedenklich.

„Die Aufnahme ist sicherheitstechnisch bedenklich und sehr wahrscheinlich illegal.“

„Dass das der Security nicht aufgefallen ist!“

„Kenne ich schon von Toy Story 😁“

„Welche Kamera wurde benutzt? „

„Wow, so cool!“

