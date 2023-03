„Wir trinken sie nicht“: Flugbegleiterin verrät zwei Getränke, die sie an Bord nie bestellen würde

Immer wieder steht die Qualität von Lebensmitteln in Flugzeugen zur Debatte. Eine Flugbegleiterin rät nun dazu, von zwei Getränken Abstand zu halten.

Ein kleines Erfrischungsgetränk zwischendurch lassen sich viele Passagiere nicht entgehen – vor allem, wenn es im Ticketpreis bereits enthalten ist. Allerdings sollten Sie sich nicht jedes Getränk zu Gemüte führen, wie eine Flugbegleiterin einer amerikanischen Airline meint. Von zwei rät sie regelrecht ab.

Finger weg von Tee und Kaffee – Flugbegleiterin nennt den Grund

Sie bestellen gerne einen Kaffee, um wach zu bleiben, oder einen Tee, um sich ein wenig aufzuwärmen? Beides ist keine gute Idee, wenn es nach einer TikTok-Userin geht, die unter dem Namen „cierra_mitts“ regelmäßig Videos aus ihrem Alltag als Flugbegleiterin postet: „Wenn wir nicht super verzweifelt sind, trinken wir keinen Kaffee oder Tee, der im Flugzeug angeboten wird“, erklärt sie in einem dieser Clips. Der Grund? Das Wasser, das für den Kaffee und den Tee verwendet wird, würde aus demselben Wassertank kommen: „Und raten Sie mal: Der wird nie gereinigt“, so die Flugbegleiterin.

Zwar würden die Fluggesellschaften immer wieder versichern, dass die Wasserqualität an Bord regelmäßig getestet wird: „Aber uns wurde gesagt, dass es etwa sechs bis neun Monate dauert, bis ein Test im Flugzeug durchgeführt wird“, behauptet die Frau. Mit ihrer Meinung steht sie nicht alleine da: Bereits vor einiger Zeit warnte auch eine ehemalige Flugbegleiterin der British Airways vor dem Leitungswasser an Bord: „Die Wassertanks werden nicht genug gereinigt – wenn überhaupt. Es gibt einen Grund, warum wir Wasser in Flaschen anbieten“, sagte sie damals.

In den Kommentaren zeigen sich einige der TikTok-Nutzer dankbar über den Hinweis der Flugbegleiterin: „Das habe ich nie gewusst. Danke für die Info! Gut, dass ich den Kaffee nicht trinke.“ Allerdings äußern auch einige Zweifel an den Aussagen der Flugbegleiterin: „Als Luftfahrtmechaniker kann ich sagen, dass wir regelmäßig Wasserdesinfektionen durchführen und das Wasser mehrmals im Monat testen lassen“, schreibt einer zum Beispiel. Ähnliches berichtet ein anderer User: „Ich bin Techniker bei einer großen Fluggesellschaft. Wir reinigen ständig die Wassersysteme.“

US-Airlines schnitten in der Vergangenheit schlecht bei der Wasserqualität ab

Tatsächlich existiert eine Studie der City University of New York von 2019, die zu dem Schluss kommt, dass das Leitungswasser in Flugzeugen – zumindest bei US-Airlines – nicht die beste Qualität aufweist. Die Forscher überprüften das Wasser unter anderem auf E.coli- und andere coliforme Bakterien, welche für Durchfall oder Magen-Darm-Beschwerden verantwortlich sein können. Die schlechteste Bewertung heimsten sich damals die Airlines JetBlue und Spirit Airlines ein. Ebenfalls schlecht schnitten United Airlines, American Airlines und Delta ab. Wer also an Bord eines Flugzeugs auf Nummer sicher gehen will, was die Wasserqualität angeht, der sollte sich laut Meinung der British-Airways-Mitarbeiterin eine eigene Flasche am Flughafen zu kaufen.