Warum Sie auf Kreuzfahrt ohne diese eine Sache nie das Bad nutzen sollten

Reisehilfe

+ © Chris Melzer / dpa Auf der Kreuzfahrt gibt es so einige Tricks, wie man sich die Reise angenehmer gestalten kann. (Symbolbild) © Chris Melzer / dpa

Kreuzfahrten liegen im Trend, immer mehr Menschen wollen in See stechen. Was dabei wenige wissen: Für den Aufenthalt im kabineneigenen Badezimmer sollten Sie vorsorgen.