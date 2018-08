Warum Sie Ihren Reisepass nie in das Fach des Flugzeugsitzes stecken sollten

Wenn Sie im Flugzeug sitzen, verstauen Sie Ihren Reisepass besser nicht im Fach vor sich. Denn dadurch laufen Sie Gefahr, Ihren Urlaub zu ruinieren - wie dieses Ehepaar.

Das Ehepaar Lewis Mundy und Kimberley Floyd plante eine Reise auf die Insel Kos in Griechenland. Sie gingen in London Gatwick an Bord und verstauten ihre Reisepässe in den Fächern, die sich vor bzw. hinter jedem Flugzeugsitz unter den ausklappbaren Tischen befinden.

Reisepässe vergessen: Aus den Augen, aus dem Sinn

Bei der Landung stiegen die beiden aus dem Flugzeug - und vergaßen dabei ihre Pässe an Bord. Als sie kurz darauf mit den Besatzungsmitgliedern das Flugzeug durchsuchten, seien ihre Pässe nirgendwo zu finden gewesen.

Dem Paar zufolge durften die beiden deshalb nicht nach Griechenland einreisen, weil sie sich nicht ausweisen konnten. Stattdessen wurden sie 30 Minuten nach ihrer Ankunft in einem Flugzeug zurück nach Großbritannien geschickt. "Es gab keine Spur von unseren Pässen und wir bekamen keine Hilfe, keine Entschädigung, nichts. Wir haben alles getan, was wir konnten, aber niemand schien sich darum zu kümmern", so Mundy gegenüber dem Portal Dailymail.

Zu allem Überfluss hätten sie auch noch 1.800 Pfund für die Reservierungen im Hotel auf Kos einbüßen müssen. "Es war ein Albtraum, der größte, den man sich vorstellen kann", fügte Mundy hinzu.

Laut Aussage der Fluggesellschaft TUI UK, mit der das Paar geflogen war, seien dem Unternehmen die Hände gebunden gewesen. In einem Statement heißt es: "Es tut uns leid, von Herrn Mundys und Frau Floyds Erfahrung auf ihrem Flug nach Griechenland zu hören. Als Folge davon, dass sie ihren Pass nicht dabei hatten, durften sie nicht ins Land und wurden zurück nach Großbritannien geflogen. Nachdem wir das Flugzeug gründlich durchsucht haben, können wir bestätigen, dass ihre Pässe nicht gefunden wurden."

Also, denken Sie daran, dass Sie alle Ihre persönlichen Sachen aus dem Flugzeug wieder mitnehmen - gerade in den Fächern an den Sitzen bleibt so einiges liegen, was dringend für den Urlaub benötigt wird …

