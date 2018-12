Warum Sie vor einer Flugreise nicht zum Zahnarzt gehen sollten

Klingt komisch, ist aber so: Warum Sie nie direkt vor einer Flugreise zum Zahnarzt gehen sollten, hat gravierendere Gründe, als Sie vielleicht denken.

Vor dem Urlaub noch schnell zum Zahnarzt? Keine gute Idee. Zumindest dann nicht, wenn Sie mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. Warum und welche Auswirkungen das haben kann, erklärte ein Zahnarzt.

Welche Auswirkungen es haben kann, wenn Sie vor der Flugreise zum Zahnarzt gehen

Dr. Jochen Schmidt, Zahnarzt und Implantologe des Carree Dental in Köln, erklärte gegenüber dem Portal Travelbook: "Unter kariesgeschädigten Zähnen, undichten Zahnfüllungen oder Brücken können sich kleine Luftlöcher befinden. Durch den Druckunterschied im Flugzeug dehnt sich die Luft in diesen Hohlräumen aus. In Folge davon kommt es zu Zahnschmerzen."

Auch Zahnmark-Erkrankungen würden ein Risiko darstellen. Denn der hohe Druckunterschied verursache starke Schmerzen.

Der Zahnarzt empfiehlt, mindestens 48 Stunden vor der Flugreise den Zahnarzt aufzusuchen. Später steige das Risiko, im Flieger an Zahnschmerzen zu leiden. Wenn es sich nicht vermeiden ließe, solle man mit Schmerztabletten vorsorgen.

