Keine Lust auf Berge? Fünf Wanderungen im Flachland für einen entspannten Ausflug

Sie wollen in die Natur raus, aber nicht sofort die Gipfel der Alpen erklimmen? Flachlandwanderungen werden immer beliebter – lassen Sie sich von fünf Strecken inspirieren.

Wandern in den Bergen kann befreiend, idyllisch, aber vor allem auch schweißtreibend sein. Immer häufiger suchen Ausflügler nach Alternativen, die zwar auch in die Natur führen, jedoch weniger anspruchsvoll sind – sodass noch genügend Zeit bleibt, die Landschaft in sich aufzusaugen und den Alltag zu entschleunigen.

Heidschnuckenweg

Von Hamburg nach Celle führt der 223 Kilometer lange Heidschnuckenweg durch die schönsten Heideflächen der Lüneburger Heide. Besonders malerisch ist es dort während der Blütezeit von Anfang August bis Mitte September, wenn die Landschaft langsam in ein kräftiges Lila getaucht wird. Außerdem führt der Weg durch Kiefernwälder, beschauliche Dörfer und Moorgebiete, sodass Ausflüglern eine Menge Abwechslung geboten ist. Insgesamt lässt sich die Strecke in 13 Etappen unterteilen, die auch für Familien mit Kindern geeignet sind.

+ Im Sommer erblüht der Heidschnuckenweg in seiner lila Pracht. © Irina Heß/Imago

Limes-Wanderweg

Begeben Sie sich auf die Spuren der Römer: Entlang des Limeswanderwegs zwischen den Flüssen Rhein und Donau können Sie sich den Verlauf des Bodendenkmals Limes ansehen, welcher in der Antike als Grenzwall des Römischen Reichs und den germanischen Stammesverbänden gedient hat. Auf der Strecke erhaschen Sie einen Blick auf freigelegte Thermen, rekonstruierte Wachtürme und Nachbildungen von Kastellen – außerdem haben Sie die Gelegenheit, die Naturlandschaft aus Buchenwäldern, Hügeln, Feldern und Wiesen der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zu entdecken.

Märkischer Landweg

Wer keine Lust auf Berge hat, ist auch mit dem Märkischen Landweg gut beraten: Auf 217 Kilometern führt er quer durch die Uckermark sowie den Naturpark Uckermärkische Seen, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und den Nationalpark Unteres Odertal. Die Strecke weist kaum Höhenunterschiede auf, sodass Sie die Landschaft aus Wiesen, Feldern sowie Buchen- und Eichenwäldern ohne brennende Waden in Augenschein nehmen können. Wer trotzdem etwas Action unterwegs erleben will, kann sich bei den Bade- und Wassersportmöglichkeiten der zahlreichen Seen, Bäche und Flüsse entlang des Weges austoben.

+ Der Märkische Landweg führt auch durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. © Andreas Vitting/Imago

Ostseeküsten-Wanderweg

Wandern und Meeresluft genießen – das können Sie auf dem Ostseeküsten-Wanderweg von Lübeck nach Ahlbeck. Der Teilabschnitt gehört zum europäischen Fernwanderweg E9, der in seiner gesamten Länge vom Atlantik in Portugal bis zur Ostsee in Estland führt. Unterwegs erwarten Sie idyllische Kiefernwälder und gelbe Rapsfelder sowie feinen Sandstrand, Steilküsten und Moore. Wer es langsamer angehen will, kann auch nur einzelne Etappen der Strecke begehen – auf einigen davon, können Sie sich auch aufs Fahrrad schwingen, um so die Natur zu genießen.

Altmühltal-Panoramaweg

Auf dem Altmühltal-Panoramaweg erleben Sie die wildromantischen Felsenlandschaften und Wacholderheiden des Naturparks Altmühltal auf rund 200 Kilometern entlang der Altmühl. Wanderer haben aber jederzeit die Gelegenheit, nur einzelne Etappen zu bestreiten oder diese sogar zu verkürzen, um ein paar Stunden mehr gemütlich in einem Biergarten zu sitzen oder eine Pause einzulegen. Die Strecke verläuft in einem Auf und Ab, es sind also auch immer wieder Höhenmeter zurückzulegen, doch bei weitem nicht so viele, wie in einem Gebirge.

