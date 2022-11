Vueling-Streik in Spanien: Personal fordert höheres Gehalt

Von: Judith Finsterbusch

Das Kabinenpersonal von Vueling hat in Spanien einen Streik begonnen. © Mariano Cieza Moreno/EFE

Schon wieder gibt es einen Streik bei einer Fluggesellschaft in Spanien: Betroffen ist diesmal die Billigfluggesellschaft Vueling. Alle Details zu dem Streik stehen in diesem Artikel:

Barcelona - Nächster Streik bei einer Fluggesellschaft in Spanien: Jetzt hat das Kabinenpersonal von Vueling die Arbeit niedergelegt. Die Mitarbeiter fordern höhere Gehälter, seit dem 1. November streiken sie nach einem Aufruf der Gewerkschaft Stavla. Wie sich der Streik bei Vueling auf die Flüge auswirkt und wie lange er dauern soll, erklärt costanachrichten.com.

Nach einer Einschätzung des spanischen Verkehrsministeriums könnten über drei Millionen Passagiere von dem Streik bei Vueling betroffen sein. Die Billigfluggesellschaft hat ihren Hauptsitz in Barcelona, unterhält aber an mehreren Flughäfen in Spanien und Europa Basen.