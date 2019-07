Vorsicht: Wer an diesem beliebten Strand von Mallorca badet, geht ein hohes Risiko ein

Auf Mallorca gibt es zahlreiche Strände, die jedes Jahr von Touristen besucht werden. An einem davon sollten Urlauber jedoch besondere Vorsicht walten lassen.

Wer sich nicht verletzen will, der sollte einen bestimmten Strand von Mallorca derzeit besser nicht aufsuchen. Denn durch die Unwetter im vergangenen Jahr hat sich dort allerlei Schrott angesammelt, der ins Meer gespült wurde.

Strand von S'Illot aus diesem Grund für Badegäste gefährlich

"Auch wenn man es auf den ersten Blick kaum glauben mag, aber es ist nicht ungefährlich, hier baden zu gehen", erklärte ein Rettungsschwimmer gegenüber dem Mallorca Magazin, der sich dort Matìas nennt. Gemeint ist der Strand von S'Illot im Osten von Mallorca.

Dort hat es bereits im Oktober 2018 eine große Überschwemmung gegeben, bei der allerlei Müll und Unrat von Sant Llorenç aus über Son Carrió bis ins Meer bei S'Illot gespült wurden. Seither befindet sich der Unrat in der Bucht, der für so manchen Badegast gefährlich werden kann, wenn man hineintritt. Dass noch niemand ernsthaft verletzt wurde, sieht der Rettungsschwimmer nur als positiven Zufall an.

Lesen Sie hier: Hohe Strafen: Wer an diesen Mittelmeerstränden raucht, muss blechen.

"Es ist höchst gefährlich, derzeit in S'Illot baden zu gehen", berichtet auch Physiotherapeut José Antonio Montoya, der an den Aufräumarbeiten aktiv beteiligt ist. "Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, wie immer mehr Urlauber zum Baden kommen, und keine öffentliche Stelle etwas für die Reinigung des Meeresgrunds in der Bucht unternimmt. An einigen Stellen konnten wir schon ganz gut etwas wegschaffen, andere Stellen sind aber schwer zugänglich und gefährlich für uns Freiwillige."

Bei den Aufräumaktionen seien Fahrräder, kaputte Fliesen, Eisenteile, Glasscherben, Autoreifen und sogar ein Metallbett gefunden worden. Jeder der dort baden geht, sollte also in jedem Fall vorsichtig sein - oder sich vielleicht direkt an den Aufräumarbeiten beteiligen.

Auch interessant: Mallorca: Jetzt locken Fünf-Sterne-Hotels mit drastischen Preissenkungen.

sca