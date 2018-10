Viele Reisen abgesagt: Kreuzfahrtschiff "Aida Nova" wird später fertig

Die Jungfernreise der "Aida Nova" zu den Kanarischen Inseln soll wie geplant am 2. Dezember 2018 in Hamburg starten.

Die Fertigstellung des ersten komplett mit Flüssiggas betriebenen Kreuzfahrtschiffes verzögert sich. Das hat zur Folge, dass einige Kurzreisen mit der "Aida Nova" ausfallen.

Rostock - Das neue Kreuzfahrtschiff "Aida Nova" wird später fertig als bisher vorgesehen. Geplante Kurzreisen zwischen dem 15. November und 2. Dezember werden abgesagt, teilte die Reederei mit.

Jungfernreise soll wie geplant stattfinden

"Die Meyer Werft Papenburg hat Aida Cruises darüber informiert, dass der aktuelle Ausbaustatus eine planmäßige Übergabe von "Aida Nova" nicht ermöglicht und diese verschoben werden muss", heißt es in einem Stellungnahme. Die Jungfernreise zu den Kanarischen Inseln soll aber wie geplant am 2. Dezember 2018 in Hamburg starten.

Die "Aida Nova" wurde Ende August in Papenburg getauft und ist das erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden kann. Es hat rund 2500 Kabinen und wird das mit Abstand bisher größte Schiff in der Flotte von Aida Cruises sein.

Auch interessant: "Die Titanic" oder "Margaretha": Wieso sind Schiffe eigentlich weiblich?

dpa/tmn