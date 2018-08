Verstörende Bilder: Betrunkene, halbnackte Frau in Flugzeug gefesselt

Eine Frau hatte scheinbar auf einem Flug so viel getrunken, dass sie von der Crew fixiert werden musste. Die verstörenden Szenen wurden auf Video festgehalten.

Auf einem Flug von Moskau nach Antalya sah sich die Crew gezwungen, eine stark alkoholisierte Passagierin abseits der restlichen Fluggäste zu fixieren.

Betrunkene Passagierin gewalttätig - Crew greift durch

Bizarre Szenen eines Video zeigen die nur teilweise bekleidete Frau wie sie herumschreit, während ihre Arme und Beine gefesselt sind. Flugbegleiter hatten sich gezwungen gesehen, die betrunkene Passagierin zu fesseln, nachdem sie beleidigend und gewalttätig geworden sei, wie es laut dem Mirror heißt.

In dem Video trägt die blonde Frau lediglich eine schwarze Hose sowie einen schwarzen BH und einen Schal. Auf einem Flug von der russischen Hauptstadt Moskau in die Urlaubsstadt Antalya im Südwesten der Türkei soll die Frau völlig außer Kontrolle geraten sein.

Wie es heißt, habe sie schon am Flughafen in Moskau zu viel getrunken. Im Flugzeug sei die Situation schnell eskaliert. Flugbegleiter mussten die Passagierin zurückhalten, da sie Mitreisende durch ihr Verhalten erschreckt habe.

"Das sind Bestien, das sind Lügner"

Warum die Frau nur teilweise bekleidet war, ist nicht bekannt. In dem Video sieht man, wie sie ihren Kopf immer wieder gegen eine Plastikabdeckung im Flugzeug schlägt. Eine Flugbegleiterin versucht daraufhin, die Jacke zwischen Kopf und Abdeckung zu halten, damit sich die Frau nicht verletzt.

Währenddessen schreit die Passagierin: "Ich flehe dich an. Meine Arme sind gefesselt. Siehst du, was vor sich geht. Sieh mich an. Schau mein Blut an. Das sind Bestien, das sind Lügner, sie versuchen dich auszutricksen." Die Frau soll behauptet haben, sie könne unsichtbare Menschen sehen, die sie versuchten zu töten.

Laut Medienberichten zufolge wurde die Passagierin am Flughafen von Antalya entlassen, da die türkische Polizei kein Interesse daran gehabt hätte, sie für ihren Ausfall zu belangen.

