Unschönes Ende der Reise: Drei Gründe, warum Sie vom Kreuzfahrtschiff geworfen werden können

Von: Franziska Kaindl

Eine Kreuzfahrt kann für Gäste schneller enden als gedacht, wie eine Expertin verrät. Sie nennt die häufigsten Gründe, aus denen Reisende das Schiff vorzeitig verlassen müssen.

Entspannt an Deck in der Sonne liegen, die Aussicht aufs Meer genießen und zwischendurch einen Ausflug aufs Land unternehmen – so stellen sich viele Reisende eine Kreuzfahrt vor. Doch wie überall gelten auch auf dem Schiff verschiedene Regeln, an die sich Urlauber halten sollten, um für alle eine angenehme Reise zu gewährleisten. Wer dies nicht tut, muss das Schiff manchmal schneller wieder verlassen als ihm lieb ist.

Die Kreuzfahrt-Expertin und Reise-Journalistin Erica Silverstein hat laut dem Online-Portal US Today verschiedenste Gründe zusammengefasst, aus denen Reisende von Bord gehen müssen. Das sind die drei wichtigsten:

Kreuzfahrt-Aus: Fehlende oder fehlerhafte Dokumente

Es ist in der Regel keine Absicht des Urlaubers, dennoch können fehlende oder fehlerhafte Dokumente ein schnelles Reiseende bedeuten, wie Silverstein berichtet. Kreuzfahrtgesellschaften müssten sich an die offiziellen Vorschriften für Reisedokumente halten, also gibt es auch hier keine Ausnahmen für vergessliche Gäste. In manchen Fällen sei es zwar möglich, ein Sammelvisum zu besorgen und die Reise für den Betroffenen doch noch zu retten – allerdings gäbe es dafür keine Garantie. „Wenn Sie selbst dafür verantwortlich sind, dass Ihre Papiere in Ordnung sind, und dies nicht der Fall ist, kann das Kreuzfahrtpersonal Sie nur vor die Tür setzen“, so ihr Fazit.

Rüpelhaftes Benehmen bedeutet schnelles Reiseende

Vermutlich nicht verwunderlich, aber dennoch erwähnenswert: Wer sich an Bord schlecht benimmt, um sich schlägt, Gegenstände über die Reling wirft oder unhöflich zum Personal ist, wird ganz schnell mal vom Schiff befördert. Das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch Teenager und Kinder, wie Silverstein anmerkt. Alle Kreuzfahrtgesellschaften haben demnach einen Verhaltenskodex – und Passagiere verpflichten sich, diesen einzuhalten, wenn sie den Vertrag für die Reise unterzeichnen. „Wenn Sie sich an Bord daneben benehmen, behalten sich die Reedereien das Recht vor, Ihre Kreuzfahrt an Ort und Stelle zu beenden“, so die Expertin.

Ansteckende Krankheiten und gesundheitliche Probleme

Natürlich ist es ärgerlich, wenn man auf Reisen krank wird. Wer aber an einem Norovirus oder anderen ansteckenden Krankheiten leidet, wird wohl oder übel an Bord in eine Quarantäne verfrachtet. Es ist wichtig, dass sich Passagiere an diese halten – Zuwiderhandlung kann dazu führen, dass sie vom Schiffspersonal verwarnt werden. Das letzte Mittel ist, dass sie von Bord gehen müssen, wie Silverstein erklärt.

Nicht zu vergessen sind Passagiere, die einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine schwere Verletzung erleiden. Bei gesundheitlichen Notfällen, die von den medizinischen Einrichtungen an Bord nicht ausreichend behandelt werden können, müssen die betroffenen Gäste ebenfalls das Schiff verlassen. Sie werden am nächsten Hafen von Bord geholt und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht – auch, wenn sie sich bei dem Gedanken vielleicht nicht wohlfühlen: „Es muss nicht unbedingt das beste Krankenhaus sein, und Sie sprechen vielleicht nicht die Landessprache, aber wenn Sie so krank oder verletzt sind, dass Sie sofort operiert werden müssen, werden Sie schneller von Bord gebracht, als Sie ‚Haftung‘ sagen können“, sagt Silverstein.