Romantischer Kurztrip am Valentinstag: Fünf Städte in Deutschland für Verliebte

Von: Franziska Kaindl

Der Valentinstag steht kurz davor und damit die perfekte Gelegenheit, eine romantische Zeit mit dem oder der Liebsten zu verbringen. Wie wäre es mit einem Städtetrip?

Einen romantischen Spaziergang am Fluss, ein leckeres Dinner in einem feinen Restaurant oder eine Kutschfahrt durch eine charmante Altstadt: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und Aktivitäten, um am Valentinstag einen schönen Tag mit dem Partner zu verbringen – und vielleicht die Fragen aller Fragen zu stellen. Aber in welcher deutschen Stadt gibt es wohl die größte Auswahl an Attraktionen, um während eines romantischen Kurztrips die Zweisamkeit zu genießen?

Valentinstag: Fünf Städte, in denen Romantiker auf ihre Kosten kommen

Was macht eine Stadt wohl zum Hotspot für Verliebte oder der perfekten Kulisse für einen Heiratsantrag? Sind es verträumte Gassen, viel Natur und Parks oder eine Vielzahl an Wellness-Angeboten? Darüber hat sich auch der Reiseveranstalter Club Med Gedanken gemacht und anhand verschiedenster Kriterien versucht herauszufinden, in welchen Städten Deutschlands Verliebte sich besonders wohlfühlen dürften. Zu den Kategorien gehörten unter anderem die Anzahl der romantischen Hotels, die Anzahl romantischer Restaurants und die Anzahl romantischer Aktivitäten.

Ranking: Die fünf romantischsten Städte Deutschlands

Düsseldorf München Berlin Köln Dresden

Ein romantischer Ausblick auf den Berliner Dom: Die Hauptstadt hat für Verliebte mehr zu bieten als vielleicht gedacht. © Hernandez and Sorokina/Imago

Düsseldorf bietet die beste Kulisse für einen romantischen Ausflug

Das Ergebnis ist womöglich überraschend: Düsseldorf ist laut der Analyse die perfekte Destination für Turteltauben. Nicht nur, dass die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens laut Tripadvisor über zwölf Hotels und zahlreiche Restaurants für ein Candle Light Dinner verfügt – der Rheinturm hat sich im letzten Jahr zu einem neuen Hotspot für Verliebte gemausert. Vielleicht eine perfekte Kulisse für den nächsten Meilenstein in der Beziehung?

Gleich hinter Düsseldorf folgt München als romantischste Stadt Deutschlands. Besonders schöne Kulissen für eine unvergessliche Zeit stellen das Schloss Nymphenburg und der angrenzende Schlosspark dar, in dem der berühmte alte Liebesbaum mit unzähligen Liebesschwüren zu finden ist. Ein Highlight bietet zudem eine Gondelfahrt im Schlosskanal. Abgesehen davon können Paare ihren Tag mit einem Picknick in einem der vielen Parks verbringen oder Kutschfahrten im Englischen Garten unternehmen. Abends locken dann Open-Air-Kinos oder einzigartige Rooftop-Bars.

Obwohl man bei Berlin im ersten Moment nicht an Romantik denkt, ist auch die pulsierende Metropole im Ranking vertreten – und zwar auf dem dritten Platz. Die deutsche Hauptstadt punktet zwar nicht mit einer großen Anzahl an romantischen Unterkünften, doch eine riesige Bandbreite an romantischen Aktivitäten macht das wieder wett: Verliebte können das Planetarium besuchen, auf der Pfaueninsel spazieren gehen oder eine Bootsfahrt auf der Spree unternehmen.