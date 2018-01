Urlaubsfeeling: Das sind die besten Hotels in Deutschland 2018

Das Jahr 2018 steckt noch in den Kinderschuhen, schon buchen die meisten ihren Urlaub. Die zehn besten Hotels Deutschlands kommen da doch gerade recht.

Das Portal Tripadvisor stellt jedes Jahr die Travellers' Choice Awards vor. So auch in diesem Jahr: Die Auszeichnung gründet sich auf Millionen von Bewertungen und Meinungen der internationalen Community des Portals innerhalb eines Jahres. Bereits zum 16. Mal wird der Award in diesem Jahr vergeben und würdigt 8.095 Unterkünfte in 94 Ländern und acht Regionen weltweit.

In Deutschland erhalten 160 Hotels den Preis - das sind die zehn besten im Jahr 2018:

Hotel am Steinplatz

Das Fünf-Sterne Haus der Autograph Collection in Berlin blickt auf eine langjährige Hotelgeschichte zurück. Das Wohn-Konzept mit einer gelungenen Mischung aus 20er-Jahre-Design und natürlichen Materialien lädt zum Verweilen in einem der 87 individuell gestalteten Zimmer, der berühmten Bar oder dem SPA mit Blick über die Dächer Berlins ein.

Besonders die Bar lässt User ins Schwärmen geraten: "Die Bar, an dem sich schon Brigitte Bardot, Luciano Pavarotti und Romy Schneider aufhielten, ein Muss", schwärmt ein User auf Tripadvisor.

Alpenhotel Zechmeisterlehen

Wohlfühlatmosphäre mit Blick auf die Berchtesgadener Bergwelt bietet dieser familiengeführte Betrieb. Die Ausstattung wird sowohl SPA- als auch Fitnessfreunden gerecht und überzeugt mit einem großen Wellnessbereich mit Schwimmteich sowie einem kostenlosen Fahrradverleih für den Ausflug zum Königssee.

Reisende schätzen an diesem 4-Sterne Superior Hotel vor allem: "Das aufmerksame Personal, die ausgezeichnete Küche sowie den wunderbaren Wellnessbereich."

Wellnesshotel Jagdhof

Gelegen in der Ferienregion Bayerischer Wald lädt dieses 5-Sterne-Haus zum Entspannen ein. Die Wellness-Landschaft lockt mit vielen Besonderheiten wie einem Naturbadeteich oder einem beheizten Freibad. Neben Fitness- und Beauty-Abteilung gibt es ein Ladies-SPA. Hungrige Gäste können sich in einer der Restaurant-Stuben verwöhnen lassen.

Ein User findet: "Hier bleiben keine Wünsche offen. Luxuriöse Ausstattung des Hotels, sowie der Saunen und der Wasserwelten."

Berlin Gorki Apartments

Hotel-Service gepaart mit Privatsphäre bieten die luxuriös eingerichteten Apartments, die zwischen den Hackeschen Höfen und Prenzlauer Bergliegen. Neben 24-Stunden-Service und täglicher Reinigung der Zimmer gibt es für jeden Gast ein eigenes Klingelschild, denn die Gorki-Philosophie lautet: "Du bist nicht bloß zu Gast – hier wirst Du zum echten Berliner."

Das Konzept geht auf laut User: "Wer sich wohlfühlen will, unaufdringlich und auf hohem Niveau umsorgt, dem können die Gorki Apartments empfohlen werden. Mehr und anders als ein übliches Hotel!"

The Ritz-Carlton

Dieses Luxushotel liegt direkt am historischen Hafenbecken des Mittellandkanals in Wolfsburg und bietet vor allem für Kulinarik- und Kunstfreunde allerhand: durch das renommierte Drei-Sterne Gourmet-Restaurant Aqua sowie die 600 Werke umfassenden Kunstsammlung von international bekannten Künstlern.

Der freischwimmende Außenpool im SPA-Bereich findet in vielen Bewertungen Erwähnung: "Hier stimmt alles! Ganz besonders ist natürlich der Pool im Kanal."

Alm- & Wellnesshotel Alpenhof

Sommer wie Winter verwöhnt die Familie Zapletal in Berchtesgaden ihre Gäste. Liebevoller Service gepaart mit einer hervorragenden Ausstattung sind Teil des Konzeptes. "Ein sehr empfehlenswertes Hotel, mit außergewöhnlich freundlichem und hilfsbereitem Service. Der Wellnessbereich ist ganz neu gemacht mit Panoramasauna und kleinem Whirlpool im Außenbereich. Wir kommen bestimmt wieder", fasst es ein Reisender zusammen.

Breidenbacher Hof

Dieses Luxushotel in Düsseldorf hat bereits so manchen prominenten Gast glücklich gemacht: Neben Sting, Paul McCartney oder Depeche Mode verbindet Udo Lindenberg ein Kapitel seiner Jugend mit dem Breidenbacher Hof – er arbeitete hier als Liftboy.

Das Haus schreibt individuellen Service groß und legt besonders Wert auf Komfort und Annehmlichkeiten: "Ein perfekter Aufenthalt. Von dem Augenblick an, als wir unser Auto für das Parkhaus übergaben, konnten wir uns darauf verlassen, dass auf das Beste für uns gesorgt wurde."

Louisa's Place

In zentraler Lage direkt am Berliner Kurfürstendamm liegt dieses Fünf-Sterne Hotel und bietet sich als Ausgangspunkt für Shopping- oder Sightseeing-Trips an. Der Berliner Baustil um 1900 verleiht den 47 Hotel-Suiten seinen besonderen Charakter und bietet Wohnkomfort und Großzügigkeit. Das Design besticht durch zeitlose Eleganz und hochwertige Materialien.

Laut TripAdvisor-Usern kann man hier auch länger bleiben: "Das Haus strahlt einen tollen Charme aus, die Zimmer, besser gesagt Wohnungen, sind komplett ausgestattet, mit Küche, Wohn- und Schlafzimmer und ein großes Bad."

Das Stue Hotel

Nicht nur mit seiner prachtvollen Fassade überzeugt das luxuriöses Boutique-Hotel. Auch die stilvollen Zimmer, die Bar und das Restaurant lassen die Besucher die Hektik des Alltags vergessen. Ein Highlight: das Hotel bietet neben dem Ausblick auf den Berliner Zoo auch gleich einen Exklusivzugang.

Laut Reisenden lässt das Stue keine Wünsche offen: "Ruhig am Tiergarten gelegenes stylisches Hotel. Sehr modern, toll präsentierte Kunst mit erstklassigem Service und ausgezeichneter Küche! Sehr angenehme Ausstattungen und tolles SPA."

