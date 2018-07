Urlauber aufgepasst: Qualleninvasion an idyllischem Mallorca-Strand

Durch eine Strömung gelangen zahlreiche Quallen an den Strand Caló des Moro auf Mallorca.

Starke Strömung: Eine Qualleninvasion an einem beliebten und idyllischen Strand auf Mallorca hat Urlaubern den Badespaß gründlich vermiest.

In der Bucht des Naturstrands Caló des Moro im Südosten der Baleareninsel seien plötzlich zahlreiche der Nesseltiere aufgetaucht, berichteten mallorquinische Medien.

Schwimmen unmöglich

Viele Quallen seien von der Strömung an Land gespült worden, aber ein riesiger Schwarm habe sich auch im Wasser getummelt, was das Schwimmen unmöglich gemacht habe, berichtete das Blatt „Diario de Mallorca“.

Quallen kommen an den Küsten Mallorcas immer wieder vor. Erst im Juni war eine große Zahl im Naturpark von Es Trenc-Salobrar gesichtet worden. Allerdings soll es sich sowohl in Caló des Moro als auch in Es Trenc um eher harmlose Tiere gehandelt haben.

Ende Mai und Anfang Juli hatten hingegen an verschiedenen Stränden der Insel Portugiesische Galeeren für Aufsehen gesorgt. Die „Physalia physalis“, eine riesige Polypenkolonie, ist hochgiftig. Zeitweise war an verschiedenen Stränden die rote Flagge gehisst worden.

dpa