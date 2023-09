Urlaubsgefühl verlängern: Mit einfacher Methode klappt es

Von: Lam Vy Nguyen

Von den Bergen oder dem Strand direkt in den Alltag – das Urlaubsgefühl hält oft nur kurz. Allerdings kann man mit simplen Tricks noch länger vom Urlaub zehren.

Die meisten von uns kennen das Gefühl: Nach einem erholsamen Urlaub kehren wir schnell zurück in den Alltagstrott und ehe wir uns versehen, sind die entspannten Tage nur noch eine ferne Erinnerung. Doch oftmals können ein paar Tipps helfen, die Stimmung nach dem Urlaub noch ein wenig länger beizubehalten.

Stimmung nach dem Urlaub beibehalten: So geht es

Erinnerungen sammeln: Der erste Schritt, um länger vom Urlaub zu zehren, könnte drin bestehen, die Erinnerungen noch im Urlaub festzuhalten. Während ihrer Reise sollten Sie Fotos machen, Tagebucheinträge verfassen oder sogar kleine Souvenirs sammeln. Diese Erinnerungen sind wie ein Schatz, den Sie immer wieder öffnen können, um in die besonderen Momente des Urlaubs einzutauchen.

Die Kunst des Slow Travelings: Wer kennt es nicht? Bei einem Städtetrip hetzt man oft von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten und im ganzen Stress kann man den Urlaub kaum genießen. Statt immer hin und her zu eilen, versuchen Sie den Ansatz vom „Slow Traveling“. Das bedeutet, sich bewusst Zeit zu nehmen, um die Umgebung zu erkunden, lokale Kultur und Küche zu genießen und sich mit den Menschen vor Ort auszutauschen. Diese Erfahrungen hinterlassen dann bleibende Eindrücke und bleiben länger in Erinnerung. Bei einer Reise können allerdings lästige Alltagspflichten dennoch bestehen bleiben. Doch kann zum Beispiel auch noch der Garten während eines Urlaubs durch verschiedene Tricks gepflegt werden.

Urlaubsgefühle verlängern: Zwei weitere Methoden für eine schöne Zeit nach einer Reise

Nach dem Urlaub entspannen: Der Stress kehrt oft mit uns aus dem Urlaub zurück. Um die Stimmung nach einer Reise oder Auszeit zu verlängern, ist es wichtig, nach der Rückkehr bewusst zu entspannen. Verplanen Sie nicht direkt jeden Tag oder Abend nach dem Urlaub. Nehmen Sie sich Zeit, um die Eindrücke zu verarbeiten und gönnen sich bewusst Ruhe. Das kann man zum Beispiel leicht gestalten, indem sich Zeit nimmt und ein Buch auf der Terrasse liest. Oder sich am Abend einen kleinen Spaziergang gönnt.

Urlaubsküche zu Hause genießen: Eine ideale Methode, das Urlaubsgefühl zurückzubringen, ist das Nachkochen von Gerichten, die Sie während Ihres Urlaubs genossen haben. Stöbern Sie in Rezepten aus der Region und zaubern Sie die Aromen Ihres Urlaubsorts in Ihre Küche. Das verlangt auch nicht immer gleich die größten Kochkünste. Das gemeinsame Essen mit Familie oder Freunden kann so die Erinnerungen noch lebendiger machen.

Nächsten Urlaub planen: Die Vorfreude auf den nächsten Urlaub kann eine ausgezeichnete Möglichkeit sein, das Urlaubsgefühl aufrechtzuerhalten. Setzen Sie sich Ziele und planen Sie, wohin es als Nächstes gehen soll. Das gibt Ihnen etwas, auf das Sie sich freuen können, und hilft, den Alltag mit mehr Vorfreude zu bewältigen.

