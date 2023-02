Was genau ist eigentlich eine Pension – und was ist der Unterschied zum Hotel?

Von: Franziska Kaindl

Bei der Suche nach einer Urlaubsunterkunft stoßen Reisende immer wieder auf Pensionen. Aber wissen Sie, was diese von einem Hotel unterscheidet?

In der Hotellerie gibt es viele verschiedene Arten von Unterkünften, die Reisenden zur Verfügung stehen. Eine davon ist die Pension. Aber was genau ist eine Pension in der Hotelbranche und wie unterscheidet sie sich von anderen Unterkunftsformen?

Urlaubsunterkunft buchen: Was genau ist eine Pension?

Der Deutsche Tourismusverband e.V. definiert eine Pension als einen „Beherbergungsbetrieb, in dem Unterkunft normalerweise für mehr als eine Nacht und Speisen überwiegend Hausgästen angeboten“ wird. Das heißt: Die Gäste können für mehrere Nächte ein Zimmer mieten und ein einfaches Frühstück erwarten. Weitere Mahlzeiten und Dienstleistungen sind oft nur gegen einen Aufpreis erhältlich. Zudem handelt es sich bei einer Pension meistens um ein kleineres, familiengeführtes Hotel.

Was unterscheidet die Pension von einem Hotel?

Eine Pension bietet eine geringere Anzahl an Zimmer als Hotels. Das sorgt für eine gemütlichere und persönlichere Atmosphäre. Die Räume sind recht simpel eingerichtet und verfügen über wenig Luxus, sind aber dennoch komfortabel. Eine große Küche gibt es nicht, doch ein Frühstück ist in der Regel im Preis inbegriffen und den Hausgästen vorbehalten. Im Unterschied dazu sind Hotels größer und bieten eine breitere Palette an Dienstleistungen an – zum Beispiel Bars, Konferenzräume oder einen Wellnessbereich. Auch eine Rezeption ist immer vorhanden, oft mit 24-Stunden-Service. Für ein Frühstück müssen Gäste dafür meist einen Aufpreis bezahlen.

Pension buchen: Wann ist sie eine gute Alternative zum Hotel?

Eine Pension in der Hotelbranche kann eine gute Wahl für Reisende sein, die nach einer gemütlicheren, persönlicheren Atmosphäre suchen. Im Gegensatz zu größeren Hotels bieten Pensionen oft eine kostengünstigere Option, insbesondere da das Frühstück in den meisten Fällen im Preis inbegriffen ist. Außerdem befinden sich Pensionen oft in ruhigen, ländlichen Gebieten, was einen erholsamen Rückzugsort bieten kann.

Wer jedoch mehr Wert auf Annehmlichkeiten und zusätzliche Dienstleistungen geht, ist mit einem Hotel besser beraten. Zum Beispiel verfügen viele Pensionen über keine Rezeption, die 24 Stunden besetzt ist. Bei einer späten Ankunft, kann es also schwierig werden, jemanden zu erreichen.

