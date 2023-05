„Wofür ist eigentlich die Reinigungsgebühr?“: Airbnb-Gäste genervt von fordernden Gastgebern

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Immer mehr Airbnb-Gäste zeigen sich genervt: Die Reinigungsgebühren der Unterkünfte steigen und trotzdem sollen sie Haushaltsaufgaben erledigen.

Airbnbs erfreuen sich seit langem großer Beliebtheit: Gäste haben hier die Gelegenheit, Zimmer oder Unterkünfte von lokalen Gastgebern – oft zu einem günstigeren Preis als Hotels – zu buchen und so auch mehr Kontakt zu den Einheimischen zu pflegen. Doch langsam scheint sich das Blatt etwas zu wenden: Immer häufiger werden Stimmen von Gästen laut, die sich über die steigenden Reinigungsgebühren beschweren. Wie das Online-Portal DailyMail berichtet, sind die Preise in diesem Bereich aufgrund der Corona-Pandemie und den damit höheren Anforderungen an die Hygiene und Sauberkeit von Unterkünften im Durchschnitt um 28 Prozent gestiegen. Doch das allein bringt Airbnb-Gäste nicht in Rage.

Putzen trotz Gebühren: Airbnb-Gäste finden Forderungen der Gastgeber „dreist“

„Woher nehmen sich Airbnb-Besitzer diese Dreistigkeit?“, fragte vor über einem Jahr die TikTok-Nutzerin @Melworeit in einem Video. Darin klagte sie an, dass Gastgeber neben ihren Reinigungsgebühren verlangen, dass Gäste verschiedene Haushaltsaufgaben, wie Wäschewaschen oder die Müllentsorgung, übernehmen. „Wenn ich 229 Dollar pro Nacht plus 125 Dollar Reinigungsgebühr zahle, mache ich keine Wäsche“, so die Nutzerin damals. Viele andere User stimmten dem zu: „Airbnbs waren früher eine preiswerte und tolle Alternative, aber jetzt werden sie nur geldgierig“, heißt es zum Beispiel in den Kommentaren. Das Thema zog eine große Resonanz nach sich, das Video wurde über 550.000 Mal angesehen, über 66.000 Mal gelikt und ging auch Monate nach der ursprünglichen Veröffentlichung wieder viral.

Viele Gäste wollen keine Haushaltsaufgaben übernehmen, wenn sie für die Reinigung des Airbnb bezahlen. (Symbolbild) © Thiago Prudencio/Imago

Aber es gibt auch aktuelle Fälle, in denen TikToker sich über die Forderungen von Airbnb-Gastgebern beschweren. So zum Beispiel die Userin @mbxhomes: „Wofür ist eigentlich die Reinigungsgebühr?“, empört sie sich in einem Video. Wenn sie um fünf Uhr morgens zum Flughafen müsse, wolle sie nicht noch das Bett abziehen und Handtücher in einen Korb ablegen. Und oft handelt es sich bei den Reinigungsgebühren nicht unbedingt um Peanuts: Die Tageszeitung Wall Street Journal berichtete von Fällen, in denen Gastgeber bis zu 375 Dollar Reinigungsgebühr – umgerechnet circa 340 Euro – verlangen und trotzdem eine lange To-do-Liste für den Haushalt an die Gäste übermitteln. Einige Airbnb-Kunden berichten, dass sie den Müll rausbringen, die Bettwäsche waschen oder sogar den Rasen mähen sollten.

Ein Airbnb-Sprecher wies laut dem Online-Portal Business Insider darauf hin, dass Gastgeber für die Höhe der Reinigungsgebühren selbst verantwortlich sind. Auf seiner Webseite empfiehlt die Plattform den Airbnb-Besitzern, sich in diesem Bereich an den Wettbewerb zu halten. „Hohe Reinigungsgebühren können Gäste davon abhalten, deine Unterkunft zu buchen“, heißt es da. Außerdem weist sie darauf hin, dass Gäste „keine aufwendigen Aufgaben wie Betten abziehen, Wäsche waschen und Staubsaugen übernehmen möchten.“

Airbnb-Gastgeber verteidigen Preise für die Reinigung

Letztendlich bleibt es aber eine Entscheidung der Gastgeber – und diese wollen die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Als Reaktion auf die vielen Beschwerden spielten einige den Ball an die Gäste zurück und nannten Beispiele von Besuchern, die eine Spur der Verwüstung hinter sich zurückgelassen hätten. So zum Beispiel die TikTok-Nutzerin @taymullins90: In einem Video zeigt sie ihr Airbnb mit Scherben unter dem Bett und Müll auf dem Boden: „So lässt man ein Airbnb nicht zurück“, meint sie dazu.

In einem Beitrag auf dem Online-Portal Entrepreneur meldete sich die Airbnb-Besitzerin Michelle Burson zu Wort und begründet höhere Reinigungsgebühren für ihre Unterkunft in Oregon mit der Anzahl an Gästen in der Unterkunft: Bei bis zu acht Personen würde die professionelle Reinigung einfach mehr kosten – zudem brauche es mehr Personal, um ein großes Areal innerhalb weniger Stunden zwischen Check-out und Check-in der Gäste sauber zu bekommen. Um die Kosten tragen zu können, müsse sie entweder die Reinigungsgebühren erhöhen oder die Kosten für die Übernachtung selbst. Letztendlich habe sie sich für letzteres entschieden und die maximale Gästeanzahl minimiert.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Airbnb: Wie viel machen die Reinigungsgebühren vom Gesamtpreis aus?

Eine Studie des Online-Portals Forbes Advisor ergab, dass zusätzliche Gebühren den Preis für eine Airbnb-Unterkunft in den USA im Durchschnitt um 36 Prozent erhöhen – dazu gehören Reinigungsgebühren, Steuern und andere Service-Gebühren. Reinigungsgebühren wurden 11 Prozent der Gesamtsumme ausmachen. Auf Anfragen von vielen Kunden hin hat Airbnb im Dezember 2022 in einigen Ländern eine Funktion eingeführt, die es ermöglicht, die Übernachtungskosten gleich zu Beginn einschließlich der Gebühren (aber ohne Steuern) anzuzeigen. Das dürfte zumindest diejenigen Kunden besänftigen, die während des Buchungsprozesses eine böse Überraschung erlebt haben.

Außerdem empfehlt Forbes Advisor in seiner Studie, dass Reisende flexibel bleiben sollten und auch andere Reiseziele in Betracht ziehen sollten, die mehr Wert bieten. Manche Experten seien zudem der Meinung, dass die zusätzlichen Gebühren sich durchaus lohnen könnten: „Vor zehn bis 20 Jahren war es üblich, seine eigene Bettwäsche und Handtücher mitzubringen und die Wohnung so zu reinigen, wie sie bei der Ankunft aussah. Ich persönlich bevorzuge die höheren Standards von heute“, sagt Marcus Räder, CEO von Hostaway, einer Software für die Verwaltung von Ferienunterkünften. „Unsere Daten zeigen, dass die Verbraucher dies auch bevorzugen und bereit sind, die zusätzlichen Kosten für einen Full-Service-Aufenthalt zu zahlen.“