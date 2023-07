Praktischer Lifehack: Schützen Sie sich im Urlaub geschickt vor Taschendieben

Von: Simona de Clerk

Touristen geraten oft ins Visier von Taschendieben. Um sich zu schützen, gibt es effektive Tipps für den Sommerurlaub – und einen Trick, den Sie noch nicht kannten.

An den beliebten Touristen-Hotspots sind Urlauber oft das Ziel von Taschendieben. Es kann vorkommen, dass Handys, Geldbörsen oder sogar ganze Handtaschen in kürzester Zeit gestohlen werden. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Versuch, im Urlaub ein schönes Foto zu machen, genügt, und schon ist die Tasche im Gedränge verschwunden.

Tiktok-Video zeigt Trick, der Taschendieben das Leben schwer macht

Ein effektiver Trick, um Ihre Wertsachen sicher bei sich zu tragen, ist die Verwendung einer Bauchtasche. Doch diese ist von den geschickten Fingern eines Taschendiebes schnell geöffnet. Auf Tiktok zeigt nun eine junge Frau, wie man seine Bauchtasche unterwegs sichern kann.

Myboyrudder zeigt in ihrem Video, wie man den Verschluss einer Bauchtasche vor Dieben sichert: Um den Verschluss wird Kabelbinder gebunden und zugezogen. So wird verhindert, dass ein Dieb den Gurt einfach öffnen und die Tasche stehlen kann.

Mit diesen Maßnahmen schützen Sie sich vor Taschendieben

Damit Ihnen dies in Ihrem nächsten Sommerurlaub auf Mallorca, Städtetrips in der Türkei oder Dolce Vita in Italien nicht passiert, finden Sie im Folgenden viele weitere Tipps, um sich effektiv vor Taschendieben zu schützen.

Taschendiebe bleiben oft unbemerkt. Gerade Touristen ijnn fremden Ländern sollten sich davor schützen. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Tragen Sie Ihre Wertsachen eng am Körper: Verstauen Sie Ihr Handy, Geld und andere Wertgegenstände in einer sicheren Tasche, die eng am Körper getragen wird, beispielsweise eine Bauchtasche oder ein Brustbeutel.

Halten Sie Ihre Taschen geschlossen: Achten Sie darauf, dass Ihre Taschen stets geschlossen sind, vorzugsweise mit Reißverschlüssen oder Knöpfen. Offene Taschen stellen ein leichtes Ziel für Taschendiebe dar.

Seien Sie wachsam in Menschenmengen: Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie sich in belebten touristischen Gebieten oder öffentlichen Verkehrsmitteln befinden. Taschendiebe nutzen oft Gedränge und Ablenkung, um unbemerkt zuzuschlagen. Verteilen Sie Ihre Wertsachen: Verstauen Sie unterwegs nicht alle Ihre Wertsachen an einem Ort. Verteilen Sie sie lieber in verschiedenen Taschen oder verstecken Sie sie sicher in Ihrem Hotelzimmer. So minimieren Sie das Risiko, alles auf einmal zu verlieren. Vermeiden Sie auffälligen Schmuck und teure Gadgets: Tragen Sie sichtbar keinen auffälligen Schmuck oder teure elektronische Geräte mit sich herum. Das könnte die Aufmerksamkeit von Dieben auf Sie lenken. Seien Sie unauffällig und achten Sie darauf, dass Ihre Wertsachen nicht provozierend sichtbar sind.

Nutzen Sie den Hotelsafe: Verwenden Sie den Hotelsafe, um wichtige Dokumente, größere Geldbeträge und andere Wertgegenstände sicher aufzubewahren. Tragen Sie nur das Nötigste bei sich.

Seien Sie misstrauisch bei Fremden: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unaufgefordert von Fremden angesprochen oder abgelenkt werden sollen. Manchmal arbeiten Taschendiebe in Teams, bei denen einer ablenkt, während ein anderer zuschlägt.

Behalten Sie Ihre Kreditkarten im Blick: Achten Sie beim Bezahlen mit Kreditkarte darauf, dass diese nicht aus den Augen gerät. Skimming-Geräte können verwendet werden, um Karteninformationen heimlich zu kopieren.

Verwenden Sie RFID-Schutzhüllen: Falls Sie kontaktlose Kredit- oder Bankkarten besitzen, verwenden Sie spezielle RFID-Schutzhüllen oder -brieftaschen, um das unbefugte Auslesen der Kartendaten durch elektronische Geräte zu verhindern.

Informieren Sie sich über örtliche Betrugsmaschen: Recherchieren Sie im Voraus über gängige Betrugsmaschen und Tricks von Taschendieben an Ihrem Reiseziel. Wissen ist ein mächtiges Werkzeug, um sich vor potenziellen Gefahren zu schützen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig überprüft.