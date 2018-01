Urlaub in Deutschland: Reiseziele an Strand, See und im Gebirge

Wandern in den Bergen, Städtereisen oder Kurztrip ans Meer: Deutschland ist als Reiseland beliebt wie nie. Die besten Orte für Urlaub in Deutschland im Überblick.

Nach einem kräftigen Plus im ersten Halbjahr 2017 nahm der Tourismus zwischen Ostsee und Alpen Kurs auf das achte Rekordjahr in Folge. Alles, was Sie über den Urlaub im eigenen Land wissen müssen, erfahren Sie hier.

"Urlaub in Deutschland hat Konjunktur"

In den ersten sechs Monaten zählten Hotels, Pensionen und andere Unterkünfte 205,1 Millionen Übernachtungen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Urlaub in Deutschland hat Konjunktur", so Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

Urlaub in Deutschland beliebt im In- und Ausland

Die Branche ist zuversichtlich, dass die positive Entwicklung anhält. Beliebt ist Urlaub in Deutschland sowohl bei Gästen aus dem Inland als auch aus dem Ausland.

Allein 168,4 Millionen Mal übernachteten heimische Reisende in Betrieben mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, Sparbuch und Co. werfen kaum noch etwas ab, vielen Verbrauchern sitzt daher das Geld locker.

Reiselaune der Urlauber in Deutschland gestiegen

Nach einem Stimmungsknick im vergangenen Jahr ist die Reiselaune der Menschen in Deutschland auch wieder gestiegen. Nach einer Befragung der GfK-Konsumforscher für den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) erhöhte sich die Bereitschaft der Bundesbürger, Geld für Trips im In- und Ausland auszugeben. 2016 hatten Anschläge in beliebten Urlaubsgebieten und der gescheiterte Putsch in der Türkei für Verunsicherung gesorgt.

Urlaub in Deutschland: Wandern in den Bergen, Kurztrips in Großstädte oder Baden im Meer oder an Seen

"Wandern, Radfahren, Kultur- und Städtereisen stehen hoch im Kurs", sagte Hartges. Deutschland profitiere auch davon, dass der Trend zu mehreren Kurzurlauben statt einem großen Sommerurlaub gehe. Hinzu kommen Geschäftsreisende und Messetourismus. In den ersten sechs Monaten entfielen 36,7 Millionen Übernachtungen auf Besucher aus dem Ausland.

"Mit drei Prozent Zuwachs präsentiert sich das Reiseland Deutschland im internationalen Wettbewerb mit einer sehr guten Halbjahresbilanz", sagte Petra Hedorfer, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Deutschland sei als Reiseziel im Ausland so beliebt wie noch nie.

Urlaub in Bayern: Ganz oben auf der Beliebheitsskala

Ein Plus von zwei bis drei Prozent bei den Übernachtungen ausländischer Gäste im Vergleich zum Vorjahr scheint möglich“, sagte Hedorfer. Vor allem aus Russland, Brasilien, China und Indien seien bisher mehr Besucher gekommen als im Vorjahreszeitraum.

2016 hatte die Wirtschaftskrise in Russland und Brasilien die Reiselust der Gäste aus diesen Ländern gebremst. Einen regelrechten Boom gab es im Juni, die Übernachtungszahlen stiegen insgesamt um 10 Prozent.

Dabei spielte allerdings auch eine Rolle, dass die Pfingstferien in diesem Jahr in den Juni fielen. 2016 hatten sie noch im Mai gelegen. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala bei Reisenden steht Bayern.

In den ersten fünf Monaten wurden dort 32,4 Millionen Übernachtungen gezählt – aktuellere Daten liegen noch nicht für alle Bundesländer vor. Auf Rang zwei und drei folgten Nordrhein-Westfalen (20,3 Millionen) und Baden-Württemberg (18,7 Millionen).

Die schönsten Destinationen für Urlaub in Deutschland

Die beliebtesten Destinationen für Urlaub in Deutschland liegen im ganzen Land verteilt: Ob See, Meer, Gebirge oder Städtereise - Deutschlands Reisevielfalt ist enorm:

Urlaub an großen deutschen Seen:

An einem See mal richtig ausspannen - ist in Deutschland kein Problem. Schließlich gibt es davon hierzulande mehr als genug - und dazu sind die Gewässer auch noch richtig klar und naturbelassen.

Das sind die zehn größten Seen in Deutschland:

Rang See Bundesland 1 Bodensee Baden-Württemberg / Bayern (Schweiz / Österreich) 2 Müritz Mecklenburg-Vorpommern 3 Chiemsee Bayern 4 Schweriner See Mecklenburg-Vorpommern 5 Starnberger See Bayern 6 Ammersee Bayern 7 Plauer See Mecklenburg-Vorpommern 8 Kummerower See Mecklenburg-Vorpommern 9 Steinhuder Meer Niedersachsen 10 Großer Plöner See Schleswig-Holstein

Wanderurlaub in deutschen Bergen:

Auch für Wander-Liebhaber bietet sich der Urlaub in der Heimat geradezu an. Eine Auswahl an Gebirgen, die zehn höchsten Berge in Deutschland, im Überblick:

Rang Gipfel Gebirge Massiv 1 Zugspitze Wettersteingebirge Zugspitze 2 Schneefernerkopf Wettersteingebirge Zugspitze 3 Mittlere Wetterspitze Wettersteingebirge Zugspitze 4 Hochwanner Wettersteingebirge Hochwanner 5 Mittlere Höllentalspitze Wettersteingebirge Zugspitze 6 Innere Höllentalspitze Wettersteingebirge Zugspitze 7 Äußere Höllentalspitze Wettersteingebirge Zugspitze 8 Watzmann-Mittelspitze Berchtesgadener Alpen Watzmann 9 Watzmann-Südspitze Berchtesgadener Alpen Watzmann 10 Hochblassen Wettersteingebirge Zugspitze

Die besten Destinationen für Städtetrips:

Deutschlands Großstädte bieten eine breite Palette an Kultur, historischen Hintergründen und eine Menge zu entdecken. Großstadt wird in Deutschland eine Stadt ab 100.000 Einwohner genannt. Eine Liste aller Großstädte in Deutschland, nach ihrer Größe sortiert:

Rang Stadt Bundesland 1 Berlin Berlin 2 Hamburg Hamburg 3 München Bayern 4 Köln Nordrhein-Westfalen 5 Frankfurt am Main Hessen 6 Stuttgart Baden-Württemberg 7 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 8 Dortmund Nordrhein-Westfalen 9 Essen Nordrhein-Westfalen 10 Leipzig Sachsen 11 Bremen Bremen 12 Dresden Sachsen 13 Hannover Niedersachsen 14 Nürnberg Bayern 15 Duisburg Nordrhein-Westfalen 16 Bochum Nordrhein-Westfalen 17 Wuppertal Nordrhein-Westfalen 18 Bielefeld Nordrhein-Westfalen 19 Bonn Nordrhein-Westfalen 20 Münster Nordrhein-Westfalen 21 Karlsruhe Baden-Württemberg 22 Mannheim Baden-Württemberg 23 Augsburg Bayern 24 Wiesbaden Hessen 25 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 26 Mönchen­gladbach Nordrhein-Westfalen 27 Braunschweig Niedersachsen 28 Chemnitz6 Sachsen 29 Kiel Schleswig-Holstein 30 Aachen1 Nordrhein-Westfalen 31 Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 32 Magdeburg Sachsen-Anhalt 33 Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 34 Krefeld Nordrhein-Westfalen 35 Lübeck Schleswig-Holstein 36 Oberhausen Nordrhein-Westfalen 37 Erfurt Thüringen 38 Mainz Rheinland-Pfalz 39 Rostock Mecklenburg-Vorpommern 40 Kassel Hessen 41 Hagen Nordrhein-Westfalen 42 Hamm Nordrhein-Westfalen 43 Saarbrücken Saarland 44 Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 45 Potsdam Brandenburg 46 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 47 Oldenburg (Oldb) Niedersachsen 48 Leverkusen Nordrhein-Westfalen 49 Osnabrück Niedersachsen 50 Solingen Nordrhein-Westfalen 51 Heidelberg Baden-Württemberg 52 Herne Nordrhein-Westfalen 53 Neuss Nordrhein-Westfalen 54 Darmstadt Hessen 55 Paderborn Nordrhein-Westfalen 56 Regensburg Bayern 57 Ingolstadt Bayern 58 Würzburg Bayern 59 Fürth Bayern 60 Wolfsburg Niedersachsen 61 Offenbach am Main Hessen 62 Ulm Baden-Württemberg 63 Heilbronn Baden-Württemberg 64 Pforzheim Baden-Württemberg 65 Göttingen Niedersachsen 66 Bottrop Nordrhein-Westfalen 67 Trier Rheinland-Pfalz 68 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen 69 Reutlingen Baden-Württemberg 70 Bremer­haven Bremen 71 Koblenz Rheinland-Pfalz 72 Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen 73 Jena Thüringen 74 Remscheid Nordrhein-Westfalen 75 Erlangen Bayern 76 Moers Nordrhein-Westfalen 77 Siegen Nordrhein-Westfalen 78 Hildesheim Niedersachsen 79 Salzgitter Niedersachsen

Urlaubs-Fakten zu

75 Prozent der Deutschen verreisen mindestens einmal pro Jahr

Die durchschnittliche Reisedauer beträgt rund 13 Tage

Ein Drittel der deutschen Urlauber macht am liebsten im eigenen Land Urlaub

sca / dpa