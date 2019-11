Unheimliches Urlaubsfoto der dritten Art? Bild beschert Betrachtern pure Gänsehaut

Ein Mann sorgt mit diesem Urlaubsfoto für Aufsehen: Denn was ein schöner Schnappschuss von einer Reise werden sollte, erscheint eher wie aus dem Gruselkabinett.

Einen romantischen Urlaub unternahm vor einiger Zeit ein junges Pärchen aus Kanada.

Auf ihrer Reise nach Budapest wollten die beiden Verliebten die schönen Momente zu zweit festhalten.

Doch was ist denn das?

Freundin bekommt auf Urlaubsfoto zwei Köpfe

Ein Paar ist im Urlaub und posiert romantisch vor einer Skyline. Sie hat ihren Kopf an seine Schulter gelehnt, beide grinsen freudestrahlend in die Kamera. Doch sie scheinen nicht allein: Denn die Frau hat auf dem Urlaubsfoto zwei Köpfe - einen charmant lächelnden und einen, der eher an einen Horrorfilm á la "The Ring" oder ein außerirdisches Wesen erinnert.

Das Foto landete damals prompt im Netz und sorgt immer wieder für Aufsehen, wenn es User ins Blickfeld kommt. Ein junger Mann mit dem Namen Judd Jasper lud das Foto vor einiger Zeit auf der Plattform Reddit hoch - wo es sofort für Lacher sorgte und noch immer tut.

Mysteriöses Urlaubsfoto? Mitnichten!

So witzelt ein User unter dem Foto: "Sie bauen Kameras, die wahre Gefühle abbilden können? Die Technologie ist zu weit gegangen." Ein anderer schreibt: "Hat sein linker Arm geniest, während du dieses Foto gemacht hast?" Und wieder ein anderer meint: "Deine Freundin könnte ein Dämon sein oder eben auch nicht."

Das Foto lässt sich trotz möglichen Gruselns und Kopfschüttelns ganz leicht erklären: Während sie das Selfie machten, musste die junge Frau niesen. Daraus entstand dann ein Urlaubsfoto der etwas anderen Art. Der User schrieb zu dem Bild: "Mein Handy hat eine Selfie-Funktion, ähnlich wie ein Panoramabild. Du musst still sitzen, damit es funktioniert. Meine Freundin hat geniest, und das ist passiert."

sca