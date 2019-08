Tui Cruises: Erste Kreuzfahrtschiffe sollen mit Landstromanschluss umgerüstet werden

Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5

Tui Cruises will seine Vorreiterrolle beim Thema Umweltschutz unterstreichen. So will Tui Cruises ab 2020 zwei Schiffe mit einem Landstromanschluss ausrüsten.