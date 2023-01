Dubai erneut zum beliebtesten Reiseziel der Welt gewählt – Travellers‘ Choice Awards 2023

Von: Marcus Efler

Zum zweiten Mal hintereinander kürte das Touristik-Portal Tripadvisor das arabische Emirat Dubai zum beliebtesten Reiseziel. Warum bloß?

Die Welt ist voller schöner Reiseziele. Das vibrierende London, die palmengesäumten Strände von Bali (wo es bald sogar in einem Flugzeug wohnen kann), das geschichtsträchtige Rom, die karibische und trotzdem bezahlbare Dominikanische Republik. Alle drei haben es bei der Jahreswertung des Reiseportals Tripadvisor zu den beliebtesten Reisezielen der Welt unter die Top Ten geschafft.

Allerdings nicht auf Platz eins. Bei den Travellers Choice Awards 2023 thront, zum zweiten Mal hintereinander, ein Stadtstaat in der Wüste: Dubai. Nach der Auswertung der vorliegenden Bewertungen von Reisenden hat das Portal das Emirat, das vor allem aus Wolkenkratzern und Sanddünen besteht, nach 2022 auch für dieses Jahr an die Spitze gehievt.

Beliebtestes Reiseziel: Die arabische Metropole Dubai © kanzilyou / IMAGO

Travellers Choice Awards 2023: Dubai erneut zum beliebtesten Reiseziel der Welt gewählt

Manch weitgereister Tourist mag sich da schon fragen, was ausgerechnet an der Metropole am Persichen Golf mit ihren 3,5 Millionen Einwohnern so verlockend sein mag. Außer Shopping, aus Hochhäusern heruntergucken, Sonnenbaden am Strand und Kamelreiten kann man dort schließlich nicht viel unternehmen oder besichtigen.

Doch Dubai hat eine einflussreiche Fangemeinde: Viele Blogger, nicht nur zum Thema Reise, haben sich dort niedergelassen, weil sie zwischen den in der Sonne glitzernden Hotels ein angeblich luxuriöses Leben inszenieren können. Auch ist der Flughafen von Dubai als Hub der Airline Emirates ein bequemes Sprungbrett für Reisen nach Asien oder Afrika. Und nicht zuletzt gelten die arabischen Staaten als einer der letzten komfortablen Zufluchtsort für reisende Russen, die derzeit in vielen Ländern nicht willkommen sind.

Travellers Choice Awards 2023: Manche Traumländer sind Geschmackssache

Hier die Top Ten der beliebtesten Reiseziele laut Tripadvisor:

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Bali, Indonesien London, Großbritannien Rom, Italien Paris, Frankreich Cancún, Mexiko Kreta, Griechenland Marrakesch, Marokko Dominikanische Republik Istanbul, Türkei

Dass dieses Ranking durchaus Geschmackssache ist, dürfte den meisten Reisenden klar sein. Mehrere der genannten Destinationen, inklusive der Emirate, gelten manchen gar als besonders enttäuschende Traumländer. Aber das ist schließlich bei vielen der Bewertungen von Tripadvisor wie auch anderer Bewertungsportale und -Objekte der Fall: So mancher fragt sich nach dem Besuch eines Restaurants, wie es seine vielen an der Wand hängenden Auszeichnungen ergattern konnte.