Keine Verständigungsprobleme: In welchen Urlaubsländern häufig Deutsch gesprochen wird

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Gerade wer kein Englisch spricht, ist in vielen Urlaubsländern darauf angewiesen, dass die Einheimischen über Deutschkenntnisse verfügen. Aber wo ist das besonders häufig der Fall?

Bei der Urlaubsplanung spielt manchmal auch eine Rolle, wie gut man sich vor Ort verständigen kann. Besonders, wer nur über sporadische Englischkenntnisse verfügt, achtet darauf, dass er sich am Reiseort mit mehr als nur Händen und Füßen verständigen kann. Aber in welchen Ländern wird eigentlich häufig Deutsch von den Einheimischen gesprochen?

Top 10 der Länder mit den Menschen, die über Deutschkenntnisse verfügen

Weltweit sprechen mehr als 134 Millionen Menschen Deutsch, wie Sprachlern-App Preply informiert. Dazu gehören auch viele, die nicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben. Eine Auswertung der Sprachexperten von Preply offenbart die zehn Länder, in denen die meisten Menschen mit Deutschkenntnissen leben:

Rang Land Personen mit Deutschkenntnissen 1. Frankreich 1.200.000 2. Türkei 1.100.000 3. USA 1.100.000 4. Brasilien 1.100.000 5. Spanien 700.000 6. Italien 600.000 7. Luxemburg 470.000 8. Kanada 430.000 9. Argentinien 400.000 10. Vereinigtes Königreich 400.000

Hätten Sie es gedacht? In Frankreich verfügen 1,2 Millionen Menschen über Deutschkenntnisse. © Bert De Boer/Imago

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Verständigung im Urlaub: In Frankreich leben viele Menschen mit Deutschkenntnissen

Das Ergebnis könnte für manche etwas überraschend sein: Den Franzosen wird zwar nachgesagt, am liebsten nur in der eigenen Landessprache zu sprechen, doch rund 1,2 Millionen Menschen besitzen Sprachkenntnisse in Deutsch. In keinem anderen Land außer Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es so viele, die unsere Sprache sprechen wie in Frankreich. Knapp dahinter folgt mit 1,1 Millionen Menschen die Türkei. Das ist auch kaum verwunderlich: Rund fünf Millionen Deutsche machen hier jedes Jahr Urlaub, sodass besonders Angestellte im Tourismussektor gute Sprachkenntnisse haben. Aber auch viele Deutsch-Türken, die in die Heimat zurückgekehrt sind, sorgen für eine weite Verbreitung der deutschen Sprache.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Gleichauf mit der Türkei sind die USA und Brasilien. In den Vereinigten Staaten erklärt sich das anhand größerer Auswanderungswellen im 19. und 20. Jahrhundert: Millionen von Deutschen versuchten ihr Glück in den USA, sodass heute rund 44 Millionen US-Amerikaner deutsche Vorfahren haben – das macht rund 14 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Auch nach Brasilien sind viele Deutsche in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ausgewandert. Die engen wirtschaftlichen Verknüpfungen haben dafür gesorgt, dass in vielen Regionen Brasiliens auch heute noch Deutsch gelernt wird. Rund 1,1 Millionen Menschen im Land sollen laut Preply über Deutschkenntnisse verfügen.