Die Top 10 Reiseziele in Deutschland für Hundebesitzer

Tipps für urlaubsreife Vierbeiner

Für Hundebesitzer ist die Urlaubsplanung nicht immer einfach. Mit dem richtigen Reiseziel im Visier klappt es gleich viel besser.

Hunde sind mehr als Haustiere – sie sind Familienmitglieder. Aus diesem Grund bringen es viele Halter nicht übers Herz, allein in den Urlaub zu fahren, während ihre vierbeinigen Freunde zurückbleiben. Glücklicherweise gibt es genügend hundefreundliche Reiseziele. Am angenehmsten für Hund und Halter ist es natürlich, die Reisezeit möglichst kurz zu halten. Fliegen ist für Hunde oft mit großem Stress verbunden, den man ihnen nicht unnötig antun sollte. Die Anreise per Auto oder Bahn ist deutlich einfacher. Wie gut, dass Deutschland zahlreiche Möglichkeiten für unvergessliche Abenteuer mit pelzigen Gefährten bietet. Hier sind die Top 10 der schönsten Ferienregionen.

Top 10 Reiseziele in Deutschland für Hundebesitzer: 1. Sylt

Die Nordseeinsel Sylt ist nicht nur für ihre beeindruckenden Sanddünen und Strände bekannt, sondern auch für ihre zahlreichen hundefreundlichen Unterkünfte und Restaurants. Hier kann Ihr Hund Sie überallhin begleiten und die frische Seeluft genießen. Insgesamt gibt es 15 offizielle Hundestrände, wo Ihre Fellnase nach Herzenslust herumstromern kann.

+ Auf Sylt gibt es für Hunde und Besitzer viel zu entdecken. © IMAGO/Ingo Kutsche

Die schönsten Ferienregionen für Hundebesitzer: 2. Bayerischer Wald

Mit seinen ausgedehnten Wäldern, klaren Seen und atemberaubenden Berglandschaften ist der Bayerische Wald ein Paradies für Naturbegeisterte und ihre Hunde. Hier können Sie mit Ihrem Vierbeiner gemeinsam wandern, Rad fahren oder im Winter sogar Schlitten fahren. Es gibt auch spezielle Hundewiesen und Hundewälder, in denen Ihr Vierbeiner frei herumtollen kann. Darüber hinaus sind zahlreiche hundefreundliche Unterkünfte im Bayerischen Wald angesiedelt, in denen sich sowohl Sie als auch Ihr Hund wie zu Hause fühlen werden.

Urlaub in Deutschland mit Hund: 3. Bodensee

Ein weiteres beliebtes Ziel für Hundebesitzer ist der Bodensee, der sich über Deutschland, Österreich und die Schweiz erstreckt. Mit hundefreundlichen Stränden, zahlreichen Wanderwegen und Bootstouren gibt es hier viele Möglichkeiten, die Zeit mit Ihrem vierbeinigen Begleiter zu genießen. Außerdem können Sie Ihren Vierpfoter in einem der 28 Hundesalons verwöhnen lassen.

4. Rügen

Weiße Kreidefelsen und traumhafte Strände: Genau dafür ist Rügen bekannt. Dank der tierfreundlichen Atmosphäre hat sich die größte deutsche Insel zu einer beliebten Destination für Hundebesitzer entwickelt. Hier können Sie mit Ihrer Fellnase ausgedehnte Spaziergänge am Meer unternehmen und haben die Qual der Wahl zwischen 13 Hundestränden.

5. Sächsische Schweiz

Ein wahres Paradies finden Outdoor-Enthusiasten und Hunde in der Sächsischen Schweiz. Auf unzähligen Wanderwegen können Sie beeindruckende Felsformationen, tiefe Schluchten und malerische Täler bestaunen sowie spektakuläre Aussichtspunkte genießen. Außerdem gibt es hundefreundliche Unterkünfte, die Ihren Aufenthalt in dieser faszinierenden Region zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

6. Harz

Auch der Harz ist ein beliebtes Reiseziel für Hundebesitzer. Hier winken endlose Wanderwege und eine wunderschöne Gebirgslandschaft mit einzigartigen Schluchten und Klippen. Sogar einen Hundewald gibt es – alles in allem bietet der Harz also optimale Bedingungen für einen aktiven Urlaub mit Ihrem Vierbeiner.

7. Mecklenburgische Seenplatte

Wenn Ihr Hund gerne schwimmt, ist die Mecklenburgische Seenplatte das perfekte Reiseziel. In den zahlreichen Seen und Gewässern kann Ihr Vierbeiner nach Lust und Laune planschen. Zudem heißen Sie viele hundefreundliche Ferienhäuser und Pensionen willkommen.

8. Spreewald

Der Spreewald in Brandenburg ist ein einzigartiges Reiseziel für Hundebesitzer. Diese malerische Region ist bekannt für ihre Flussarme, die sich durch eine idyllische Landschaft aus Wäldern und Wiesen schlängeln. Hier können Sie und Ihr Hund auf den zahlreichen Wanderwegen spazieren gehen oder eine entspannte Bootstour unternehmen. Viele der Unterkünfte im Spreewald sind hundefreundlich und bieten Annehmlichkeiten wie eingezäunte Gärten oder sogar Hundeduschen.

+ Natur pur erwartet Hund und Halter im Spreewald. © IMAGO/Frank Roeder

9. Ostsee

Die deutschen Ostseestrände sind ideal für einen Urlaub mit Hund. Viele Strandabschnitte erlauben das Mitführen von Vierbeinern und es gibt sogar 87 offizielle Hundestrände, an denen Ihr kleiner Liebling frei herumtollen kann. Perfekte Voraussetzungen also für einen tierischen Traumurlaub!

10. Schwarzwald

Der Schwarzwald ist nicht nur für atemberaubende Naturlandschaften bekannt, sondern auch für seine hundefreundlichen Wanderwege. Hier können Sie mit Ihrem Vierbeiner stundenlang durch dichte Wälder und malerische Täler spazieren und die Schönheit der Natur genießen. Pluspunkt: Im Schwarzwald besteht keine allgemeine Leinenpflicht.

