Urlaub in Thailand geplant? Wann die beste Reisezeit für den Norden und Süden ist

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Thailand lockt nicht nur mit sonnigen Strandurlaubszielen, sondern auch mit Kultur und üppiger Natur im Norden des Landes. Wann ist die beste Reisezeit?

Thailand ist eines der beliebtesten Reiseziele in Südostasien, und das zu Recht. Mit seiner atemberaubenden Landschaft, seiner reichen Kultur und seiner gastfreundlichen Bevölkerung bietet es für jeden etwas. Eine wichtige Frage bei der Planung einer Reise nach Thailand ist jedoch die beste Reisezeit. Da der Süden des Landes am Andamanischen Meer und am Golf von Thailand gelegen ist, wird das Klima stark von Monsunwinden beherrscht. Der Norden hingegen ist komplett von Land umschlossen, was im Vergleich für eher gemäßigtes Klima sorgt. Je nachdem, in welche Region Sie reisen möchten, sollten Sie daher genau überprüfen, ob das Wetter optimale Bedingungen für eine Reise schafft.

Die beste Reisezeit für den Norden Thailands

Der Norden Thailands lockt mit seinen weiten Berglandschaften, Urwäldern und alten Königsstädten. Besonders gern besucht ist die imposante Metropole Chiang Mai, die voller kultureller und religiöser Stätten ist. Aber auch Chiang Rai begeistert unter anderem mit dem königlichen Tempel Wat Phra Kaew.

Während der Norden Thailands voller Berglandschaften ist, finden Touristen im Süden – hier in der Provinz Krabi – zahlreiche Strände und Kalksteinfelsen. © Fokke Baarssen/Imago

Die beste Reisezeit für den Norden Thailands ist die Trockenzeit von November bis Februar. Urlauber erwarten angenehme Temperaturen, die nachts auf 15 Grad sinken und tagsüber auf bis zu 35 Grad steigen können. Gleichzeitig gibt es nur minimal Niederschlag. Anders als in der Regenzeit, die von Juni bis Oktober andauert: Hier ist es immer noch sonnig und warm, doch Reisende müssen sich auf viel Niederschlag einstellen. Wer wandern möchte, kann aber dennoch in diesen Monaten reisen, da die Natur hier besonders grün und üppig ist. Am wenigsten empfehlenswert ist die heiße Phase von März bis Mai. Temperaturen steigen dann auf bis zu 37 Grad – oder manchmal sogar noch höher –, was für Reisende aus Europa meistens nicht mehr erträglich ist.

Klimatabelle: Temperaturen im Norden Thailands

Monat Höchsttemperatur (°C) Tiefsttemperatur (°C) Januar 33-35 15-19 Februar 33-35 15-20 März 34-36 18-23 April 35-37 20-24 Mai 35-37 22-25 Juni 35-37 23-26 Juli 35-37 24-26 August 35-37 23-26 September 34-36 23-26 Oktober 33-35 21-24 November 32-33 19-23 Dezember 31-33 16-20

Die Angaben bilden den Durchschnitt aus unterschiedlichen Quellen wie Daten des Thai Meteorological Departments von 2022 und Online-Reiseportalen.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Thailand-Urlaub: Die beste Reisezeit für den Südwesten

Der Süden Thailands ist vor allem aufgrund seiner Strandziele begehrt: In den westlicheren Gebieten Phuket, Krabi oder Ko Phi wimmelt es nur so von sonnenhungrigen Touristen, die sich im Sand fläzen wollen. Das Klima in dieser Region ist insgesamt tropisch und warm, mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Die gute Nachricht für Thailand-Reisende ist: Die Temperaturen schwanken über das ganze Jahr hinweg nur wenig, sodass Sie immer wohlige Wärme genießen können. Werte unter 21 Grad gibt es selten. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 37 Grad. Am angenehmsten ist das Reisen jedoch von Dezember bis April, da hier die wenigsten Regentage lauern, wie das Reiseportal Urlaubsguru berichtet. Anders sieht es von Mai bis Oktober aus, wo es an durchschnittlich 20 Tagen pro Monat regnet. Wem das aber nichts ausmacht, der kann auch in dieser Phase in den Süden Thailands reisen.

Klimatabelle: Temperaturen im Südwesten Thailands

Monat Höchsttemperatur (°C) Tiefsttemperatur (°C) Januar 32-34 22-24 Februar 32-35 23-25 März 32-35 23-25 April 32-35 23-25 Mai 31-34 24-25 Juni 31-34 23-24 Juli 31-33 23-24 August 29-33 23-24 September 29-33 23-24 Oktober 30-33 23-24 November 30-33 23-24 Dezember 31-33 21-23

Die Angaben bilden den Durchschnitt aus unterschiedlichen Quellen wie Daten des Thai Meteorological Departments von 2022 und Online-Reiseportalen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Franziska Kaindl sorgfältig überprüft.