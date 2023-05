Kreuzfahrt-Touristin rät von Balkon-Kabinen ab: „Überteuert und unpraktisch“

Von: Franziska Kaindl

Sie wünschen sich auf Kreuzfahrt eine tolle Aussicht von Ihrer Kabine aus? Einer Weltenbummlerin zufolge sollten Sie sich das Geld dafür lieber sparen.

Meer so weit das Auge reicht oder der erste Landstreifen nach Tagen auf See – das wollen sich viele Kreuzfahrtreisende nicht entgehen lassen. Mit einer Balkonkabine haben Sie jederzeit die Gelegenheit, einen Blick nach draußen zu werfen oder sich gemütlich an die frische Luft zu setzen und den Sonnenuntergang über dem Wasser zu beobachten. Zumindest ist das die idyllische Vorstellung, die dafür sorgt, dass sich viele Reisende eine Kabine mit Balkon aussuchen. In der Realität sieht es aber offenbar ganz anders aus, wie eine Weltenbummlerin meint.

Balkonzimmer auf Kreuzfahrt: Mehr Nachteile als Vorteile?

Amanda Adler hat nach eigener Aussage schon 50 Kreuzfahrten hinter sich, wie sie in einem Beitrag auf dem Online-Portal Insider schreibt. Balkonkabinen bucht sie mittlerweile nicht mehr, heißt es darin. Früher habe das an ihrem kleinen Sohn gelegen, der gerne mal Sachen davon heruntergeworfen hat. Inzwischen ist er ein Teenager – „aber nachdem ich in einer Vielzahl von Zimmertypen übernachtet habe, verspüre ich kein Verlangen, es noch einmal mit Balkonzimmern zu versuchen, und zwar aus einer Reihe von Gründen, von denen die meisten nichts mit der Sicherheit zu tun haben.“

Oft haben nicht mehr als zwei Personen auf einem Kreuzfahrt-Balkon Platz. © Panthermedia/Imago

So seien Balkonkabinen nicht annähernd so idyllisch, wie sie es sich vorgestellt habe. Früher wollte sie ihren Sohn immer ins Bett legen, um ein paar Stunden draußen an der frischen Luft zu genießen. Das klappte aber nie wirklich: „Zum einen befand sich sein Bett auf vielen Kreuzfahrten direkt neben der Balkontür, sodass es fast unmöglich war, in das Zimmer zu schlüpfen und es zu verlassen, ohne ihn zu wecken. Außerdem konnte ich nicht hören, wie er nach mir rief, wenn ich auf dem Balkon war und die Tür geschlossen war.“ Aber auch heute sieht sie kaum Vorteile darin.

Balkone seien oft so klein, dass kaum mehr als zwei Personen darauf Platz finden – bei einer Familie muss also immer jemand den Kürzeren ziehen. Obendrein war es oft zu windig, um sich nach draußen zu setzen. Sobald die Tür geöffnet wurde, bildete sich ein Windkanal in der Kabine, der Gegenstände durch die Luft schleuderte. Und nicht zu vergessen die Nachbarn: Oft wären nebenan lautstark Unterhaltungen geführt oder Zigaretten geraucht worden, sodass die private Atmosphäre schnell zerstört wurde. So hätte sie letztendlich nur wenig von ihrem Balkon gehabt.

Kreuzfahrt: Lohnt sich der Aufpreis für Balkonkabinen?

Auch preislich gesehen könne Adler ebenfalls keine Balkonkabinen empfehlen: „Auf einigen Schiffen kann die Buchung eines Balkonzimmers Hunderte von Dollar mehr kosten als einige der Basisunterkünfte, und ich kann mir viele Möglichkeiten vorstellen, wie ich dieses Geld auf meinen Reisen lieber ausgeben würde.“ Zwar verstehe sie den Reiz davon, aber in der Regel könne man dieselbe Aussicht für weniger bekommen, wenn man ein Zimmer mit Bullauge bucht. „Und ich habe festgestellt, dass ich öfter aus den Bullaugen schaue, als ich jemals auf meine Balkone gegangen bin.“ Ihr Fazit zu Balkonkabinen lautet also: „überteuert und unpraktisch“.