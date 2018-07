Verständigungsprobleme im Ausland? Google übernimmt Reservierungen für Sie

Vor allem bei einem Urlaub im Ausland müssen sich Reisende auf Sprachbarrieren einstellen - doch der Google Assistent könnte nun für Abhilfe schaffen.

In Frankreich unterwegs, ohne Französisch zu sprechen? Oder in Norwegen auf Reisen, ohne die Sprache zu verstehen? Da bleibt als einzige Option meistens nur die Kommunikation mit Händen und Füßen. Allerdings könnten Sprachbarrieren bald ein Problem der Vergangenheit sein - zumindest wenn es nach dem Internet-Riesen Google geht.

Reservierungen & Termine: Das kann Google Duplex

Auf der Entwicklerkonferenz "Google I/O 2018" stellte der Konzern eine neue Technologie vor, die es Menschen ermöglichen soll, Reservierungen über eine Künstliche Intelligenz namens Google Duplex zu tätigen. Dazu müssen Sie nur den Google-Assistenten über ein Android-Gerät öffnen und dem AI eine Anfrage zu einem bestimmten Restaurant sowie Datum, Uhrzeit und Anzahl der Personen mitteilen - schon ruft Google Duplex in Ihrem Namen bei der Gaststätte an und teilt dem Mitarbeiter Ihren Wunsch mit. Im Video sehen Sie, wie der Assistent in der Praxis funktioniert:

Neben Reservierungen soll es zudem möglich sein, Friseur-Termine auszumachen. Für andere, komplexere Anfragen ist das AI erst einmal nicht bereit. So können Sie damit keine Hotelreservierungen vornehmen oder alternative Möglichkeiten für Restaurantbuchungen in der Stadt erfragen.

So hilft Ihnen Google im Urlaub weiter

Zunächst einmal scheint es etwas befremdlich, eine künstliche Intelligenz Anrufe in Ihrem Namen tätigen zu lassen - und auch für den Restaurantmitarbeiter ist es womöglich eine seltsame Situation mit einem Roboter zu sprechen. Doch laut Google gelingt mit Duplex eine täuschend normale Kommunikation, da das AI sogar Lückenfüller wie "hmm" oder "uh" einfügen kann - sodass es dem Angerufenen gar nicht auffallen könnte, dass er mit einem Roboter spricht, wenn dieser sich vorher nicht ankündigen würde.

Auf den zweiten Blick könnte Google Duplex zudem in einigen Situationen aber auch sehr vorteilhaft sein: Zum Beispiel für diejenigen, die im Urlaub sind und sich nicht so sprachgewandt fühlen. In diesem Fall könnte das AI auf Englisch eine Reservierung im Restaurant in Ihrem Namen erledigen. Außerdem sparen Nutzer damit viel Zeit, falls gerade niemand zu erreichen ist oder es eine lange Warteschleife gibt. Google würde dann einfach später nochmal anrufen oder für Sie warten.

Kann ich die Funktion jetzt schon nutzen?

Ab diesem Sommer soll die Nutzung von Google Duplex zumindest in den USA möglich sein, aber nur für ausgewählte Nutzer. Außerdem können erst einmal nur Öffnungszeiten von Firmen erfragt werden. Bis oder ob die Technik nach Deutschland kommt, steht noch offen.

