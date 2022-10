Kunsthandwerk in Spanien: Dorf will Ateliers in Häuser holen

Von: Anne Thesing

Kunsthandwerker präsentieren in Spanien auf vielen Märkten ihr Können. © David Revenga

Der kleine Ort Alcalá del Júcar in Spanien will sich in ein Kunsthandwerker-Dorf verwandeln und so auch eine neue Attraktion für Touristen bieten. Die Details zu dem Projekt stehen in diesem Artikel:

Alcalá del Júcar - Mittelalterliche Kunsthandwerkermärkte sind in Spanien beliebt und haben sich auch in kleinen Dörfern als Besuchermagnet bewiesen. An die Idee knüpfen jetzt der Kunsthandwerkerverband Amata und das Dorf Alcalá del Júcar in Albacete an. Sie wollen ein Kunsthandwerkerdorf auf die Beine stellen und damit auch Touristen aus ganz Spanien anziehen, berichtet costanachrichten.com.

Nur an der Finanzierung hapert es noch, denn Spaniens Kunsthandwerker sind gerade nach der Corona-Krise, in der viele Märkte ausfallen mussten, knapp bei Kasse. Amata hofft daher auf die Unterstützung aus Madrid und Europa.