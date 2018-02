Sonnenliegen in Hotels vorab buchbar: Würden Sie dafür zahlen?

Die Deutschen sind die Weltmeister im Liegenreservieren. In manchen Hotels sollen die Sonnenliegen nun vorab gegen Gebühr buchbar sein. Aber will das jemand?

Wie das oftmals hartnäckige Klischee besagt, besetzen Deutsche leidenschaftlich gerne Sonnenliegen im Urlaub, indem sie ihr Handtuch darauf legen. Ganz gleich, ob sie nun wirklich dort den Tag verbringen wollen oder nicht.

Nun haben die Reiseveranstalter Thomas Cook Signature, Neckermann und Öger Tours verkündet, dass die Buchung von Liegen in ausgewählten Hotels schon von zuhause aus möglich sei. Kosten soll der Spaß 25 Euro pro Aufenthalt.

Wollen Urlauber für ihre Liege bezahlen?

Das Münchner Unternehmen Holiday Extras hat rund 1.000 Teilnehmer befragt, ob sie einen solchen Service gerne in Anspruch nehmen würden. Das Ergebnis: Zumindest wenn es kostenpflichtig ist, sind Deutsche nicht bereit, für ihre Sonnenliege Geld auszugeben. So gaben nämlich knapp 92 Prozent der Befragten an, dass sie nicht dazu bereit wären, für die vorab gebuchte Liege Geld zu zahlen. Vorstellbar ist der Service nur für etwa acht Prozent.

Die größte Ablehnung der Dienstleistung zeigt sich bei den Rentnern, die besonders bekannt dafür sind, früh aufzustehen, um die Wunschliege mit dem Handtuch zu reservieren. Hier sagen gerade einmal etwas mehr als sechs Prozent, dass sich sie sich den Service gegen Geld vorstellen können.

Nur geringe Unterschiede ergeben sich zudem, schaut man sich die Geschlechterverteilung an. Bei den weiblichen Befragten ist die Ablehnung etwas höher. Von ihnen sind fast 94 Prozent gegen den Service, bei den Männern sind es etwa 89 Prozent.

Was sagen Sie: Würden Sie sich Ihre Sonnenliege gegen Gebühr im Voraus reservieren?

