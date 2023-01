Geschlossene Skigebiete wegen des milden Wetters: Wo in den Alpen noch Schneesicherheit besteht

Von: Franziska Kaindl

Der jährliche Skiurlaub darf für viele Wintersport-Begeisterte nicht fehlen – nur das Wetter macht vielen Skigebieten aktuell einen Strich durch die Rechnung.

Das milde Wetter in diesem Januar macht vielen Skigebieten in der Alpenregion zu schaffen. Mit Temperaturen über zehn Grad ist es oft zu warm für den Betrieb von Skiliften, Kunstschnee lässt sich nicht mehr so einfach präparieren. „In der ganzen Schweiz liegt gerade wenig Schnee“, sagt Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus, laut dem Online-Portal 20min.ch. Besonders Skigebiete in niederen Lagen unter 1.500 Höhenmetern seien momentan nur bedingt verfügbar und auch nur dann, wenn sie technisch beschneit werden könnten. Das Skigebiet Splügen-Tambo im Kanton Graubünden hat wegen Schneemangel sogar den Betrieb eingestellt. Auch in Österreich und Deutschland stehen in vielen Skigebieten in niederen Lagen die Skilifte still. In Sattel-Hochstuckli in der Zentralschweiz lässt sich hingegen wieder mit der Sommerrodelbahn den Berg hinunterjagen.

Schneesichere Skigebiete: Wo Sie fast immer mit Schnee rechnen können

Wer trotz Schneemangel nicht auf seinen Wintersport-Urlaub verzichten möchte, sollte bei der Wahl des Skigebietes darauf achten, ob Schneesicherheit garantiert ist. Damit sind laut dem österreichischen Tourismusportal austria.info Skiorte gemeint, in denen an mindestens 100 Tagen pro Jahr Skibetrieb mit mindestens 30 Zentimetern Schneehöhe möglich ist. Das ist in der Regel bei Skigebieten in höheren Lagen der Fall. Auch ein Standort auf der Schattenseite eines Berges kann dafür sorgen, dass Schnee länger vorhanden ist. Folgende Skigebiete sind am schneesichersten:

Schneebedeckte Berge trotz Sonnenschein – je höher ein Skigebiet liegt, desto wahrscheinlicher ist das. © Michael Kristen/Imago

Skigebiete mit Schneesicherheit in Österreich

Hintertuxer Gletscher (1.500 – 3.250 Meter)

Sölden (239 – 3.340 Meter)

Stubaital (982 – 3.210 Meter)

Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun (768 – 3.029 Meter)

Mellau-Damüls-Faschina (700 – 2.100 Meter)

Gastein (850 – 2.700 Meter)

Hochkar (1.480 – 1.770 Meter)

Grossglocknar / Heiligenblut (1.301 – 2.902 Meter)

Turracher Höher (1.400 – 2.205 Meter)

Die Tauplitz / Bad Mitterndorf (900 – 1.965 Meter)

Hauser Kaibling (750 – 2.015 Meter)

Wildkogel Arena (856 – 2.100 Meter)

Obertauern (1.630 – 2.313 Meter)

Zillertal Arena (1.300 – 2.500 Meter)

Ischgl (1.377 – 2.872 Meter)

Serfaus-Fiss-Ladis (1.200 - 2.820 Meter)

Kühtai (2.020 – 2.520 Meter)

Obergurgl-Hochgurgl im Öztal (1.800 – 3.080 Meter)

Silvretta-Montafon (700 – 2.430 Meter)

Ski Arlberg (1.450 – 2.811 Meter)

Dachstein / Krippenstein (514 – 2.100 Meter)

Quelle: austria.info, snowplaza.de

Skigebiete mit Schneesicherheit in der Schweiz

Zermatt-Matterhorn (1.620 – 3.899 Meter)

Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (1.377 – 2.872 Meter)

Jungfrau Region (796 – 2.970 Meter)

Saas-Fee / Saastal (1.800 – 3.600 Meter)

Flims-Laax-Falera (779 – 3.018 Meter)

Arosa-Lenzerheide (1.229 – 2.865 Meter)

Davos-Klosters (1.124 – 2.844 Meter)

Aletsch Arena (1.844 – 2.869 Meter)

Engelberg-Titlis (1.050 – 3.020 Meter)

SkiArena Andermatt-Sedrun (1.444 – 2.961 Meter)

Quelle: snowplaza.de

Skigebiete mit Schneesicherheit in Deutschland

Oberstdorf (815 Meter)

Garmisch-Classic (731 – 2.050 Meter)

Zugspitze (2.000 – 2.720 Meter)

Quelle: snowplaza.de