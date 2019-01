Kreuzfahrtschiff statt Seniorenheim: Neues exklusives Angebot für Rentner

Statt im Alter in ein Seniorenheim zu ziehen, warum nicht einfach den Lebensabend auf einem Kreuzfahrtschiff verbringen? Ein Unternehmen will's möglich machen.

Senioren sollen nach ihrem Arbeitsleben nun die Möglichkeit bekommen, die Zeit statt im Altersheim auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen. Das Unternehmen Ted Cruises hat dazu ein Schiff zur schwimmenden Seniorenresidenz umfunktioniert.

Es klingt wirklich ausgefallen: Auf der "MS Lebenstraum" können Senioren einziehen, um dort ihren Lebensabend zu verbringen, anstatt ihn in einem Seniorenheim zu fristen. So sollen ältere Menschen nach ihrem Arbeitsleben die "beste Zeit ihres Lebens" haben, wie es von Seiten des Unternehmens Ted Cruises heißt.

Das Kreuzfahrtschiff, das eigentlich für rund 350 Passagiere ausgelegt ist, wurde von Ted Cruises auf 220 Plätze reduziert, so dass es seither mehr Ruhe und Orte für den Rückzug gibt. Zudem ist das Schiff auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet. Es ist barrierefrei, eine Crew bestehend aus Pflegepersonal kümmert sich vor Ort, aber auch an Land um die Senioren.

Kreuzfahrt als Pflegeheim: Das wird Senioren geboten

Das Kreuzfahrtschiff unterscheidet sich was den Luxus angeht klar von einem Altersheim. So sollen die Senioren dort Restaurants und Bars nutzen können und von Live-Bands und Shows rundum gut unterhalten werden. In den verschiedenen Häfen, in denen das Schiff hält, können sie zudem an Land gehen und sich die Umgebung ansehen.

Zudem stehe natürlich alles an medizinischer Versorgung zur Verfügung: Eine Krankenstation mit Operationssaal, medizinische Behandlungsräume sowie dazu ausgebildetes Personal bis hin zu Notfallvorkehrungen in den Kabinen und Medikamente sei alles Nötige ausreichend vorhanden.

Kreuzfahrt als Seniorenheim: Was kostet der Spaß?

Klingt gar nicht so schlecht, aber ist wahrscheinlich richtig teuer? Hier kommt die Überraschung: Im Vergleich zu den Kosten für ein Pflegeheim, die sich auf rund 3.000 bis 3.500 Euro monatlich belaufen, kostet die Senioren-Kreuzfahrt ähnlich viel: Eine Innenkabine gibt es für 2.900, eine Außenkabine für 3.900 Euro pro Monat.

