Fliegen in der Schwangerschaft: Bis zu welchem Monat ist es erlaubt?

Von: Franziska Kaindl

Bei vielen Airlines ist es möglich, auch während der Schwangerschaft zu fliegen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt verschärfen sich aber die Regeln.

Eine Schwangerschaft ist eine aufregende, aber auch eine herausfordernde Zeit. In vielen Situationen muss sorgfältig abgewogen werden, was für die Gesundheit der Mutter und des ungeborenen Kindes am besten ist. Was ist zum Beispiel, wenn eine Flugreise in den Urlaub oder zu Verwandten ansteht? Bis zu welcher Woche ist das noch erlaubt? Die Antwort darauf hängt von einer Reihe von Faktoren ab.

Schwanger fliegen: Jede Airline hat ihre eigenen Richtlinien

Eine Reise mit dem Flugzeug kann bei Schwangeren eine zusätzliche Belastung für den Körper sein. Ob sie ratsam ist, hängt vom Einzelfall ab. Wichtige Faktoren sind der Verlauf der Schwangerschaft und die Einschätzung des Arztes. Am sichersten ist ein Flug in der Regel zwischen der 18. und 24. Schwangerschaftswoche: „Dann ist die Schwangerschaft am stabilsten“, sagt Gynäkologe Werner Rath von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) laut t-online.de. Bei Vorerkrankungen, Beschwerden oder Schwangerschaftskomplikationen sollte aber generell Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden.

Hinzu kommt aber auch, dass jede Fluggesellschaft eigene Richtlinien und Empfehlungen für Flugreisen in der Schwangerschaft festlegt. Die meisten Airlines verlangen ab der 28. Woche ein Attest von der Hebamme oder dem Arzt, das bestätigen soll, dass es sich um eine komplikationsfreie Schwangerschaft handelt. Ab der 34. oder 36. Woche nehmen viele Fluggesellschaften dann keine Schwangeren mehr mit. Um Probleme zu vermeiden, sollten werdende Mütter außerdem immer ihren Mutterpass dabei haben. Ab der 30. Woche ist dieser bei einem Flug sogar Pflicht, wie das Fluggastrechteportal flightright.de informiert.

Beispiele für Richtlinien von Fluggesellschaften für Schwangere

Fluggesellschaft Ab wann Attest Ab welcher Schwangerschaftswoche ist das Fliegen verboten? Lufthansa 28. Schwangerschaftswoche (empfohlen) 37. Schwangerschaftswoche Eurowings 28. Schwangerschaftswoche (empfohlen), 37. Schwangerschaftswoche (erforderlich) keine Angabe Ryanair 28. Schwangerschaftswoche 37. Schwangerschaftswoche Emirates 29. Schwangerschaftswoche (erforderlich) 36. Schwangerschaftswoche British Airways generell empfohlen Ende der 36. Schwangerschaftswoche Air France keine Attestpflicht 37. Schwangerschaftswoche (empfohlen) Delta Airlines keine Attestpflicht kein Verbot KLM generell empfohlen 36. Schwangerschaftswoche (empfohlen)

Auch wenn manche Airlines die Mitnahme von werdenden Müttern auch bei einer vorangeschrittenen Schwangerschaft erlauben, empfiehlt die Techniker Krankenkasse, spätestens ab der 34. oder 35. Schwangerschaftswoche nicht mehr zu fliegen. Bereits ab der 30. Woche würden die Sitze zu eng werden und der Gang zur Toilette könnte erschwert sein. Bei einer Schwangerschaft mit Zwillingen oder Mehrlingen sind Fluggesellschaften oft noch etwas strenger: Viele erlauben den Zutritt dann nur bis zum Ende der 32. Woche. Zudem gelten die oben genannten Richtlinien üblicherweise für Schwangerschaften ohne Komplikationen.

Beachten Sie außerdem, dass die Richtlinien und Einschränkungen jederzeit geändert werden können. Über aktuelle und detaillierte Richtlinien informieren sich schwangere Frauen am besten direkt bei der Fluggesellschaft.

Fliegen in der Schwangerschaft: Was muss im Attest stehen?

Je nach Airline muss das Attest unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Folgende Informationen sind in der Regel erforderlich:

den voraussichtlichen Geburtstermin

die Bestätigung, dass die Schwangerschaft ohne Komplikationen verläuft

die Zustimmung des Arztes, dass die Schwangere fliegen kann und dass der Flug ihrer Schwangerschaft und ihrem Gesundheitszustand nicht schadet

Die Lufthansa rät Schwangeren obendrein dazu, Kompressionsstrümpfe zu tragen, um Thrombosen vorzubeugen. Gerade während einer Schwangerschaft ist das Risiko für Blutgerinnsel in den Venen erhöht, wie das Gesundheitsportal netdoktor.de informiert. Schwangere Frauen sollten daher viel trinken und zwischendurch aufstehen, um für Bewegung zu sorgen.

