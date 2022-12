Eigenes Urlaubsresort gefällig? Italienisches Schloss ist günstiger als Wohnung in München

Von: Franziska Kaindl

Anstatt sich in einem Urlaubsresort einzumieten, könnten sie einfach eines kaufen – mit dem nötigen Kleingeld. Mancherorts ist das noch billiger als eine Wohnung in München.

Während sich Wohnungsinteressenten hierzulande im Hinblick auf die Preise die Haare raufen, wirken Immobilien in anderen Ländern geradezu spottbillig. Vor allem in Italien werden immer wieder Häuser oder Grundstücke zu günstigen Preisen angeboten, um verlassene Dörfer wieder mit Leben zu füllen. Aktuell ist es aber ein anderes Angebot, das für Aufmerksamkeit sorgt: Ein Schloss in der norditalienischen Region Emilia Romagna zwischen den Städten Modena und Bologna steht zum Verkauf – für 1,9 Millionen Euro. Das klingt zwar schon nach deutlich mehr als die wenigen Euro, für die manche Immobilie in Italien schon angeboten wurde – im Vergleich zu hiesigen Preisen ist es aber dennoch ein Schnapper.

Italienisches Schloss kann zum Urlaubsresort umgewandelt werden

Zum Vergleich: Eine Wohnung in München kostet laut dem Immobilienportal Immowelt im Durchschnitt 9.017 Euro pro Quadratmeter. Für einen Quadratmeter des Schlosses zahlen Käufer hingegen nur einen Bruchteil: „Es ist nicht nur sehr günstig, mit etwa 1.000 Euro pro Quadratmeter, sondern hat auch ein enormes Potenzial, sowohl als privater, stiller Rückzugsort zum Abschalten, als auch als Investition, um es in ein Resort zu verwandeln“, informiert der Immobilienmakler Paolo Giacopini, dessen Agentur für den Verkauf verantwortlich ist, gegenüber dem News-Portal CNN.

Das Castello di Serravalle in Italien steht für knapp 2 Millionen Euro zum Verkauf. © Screenshot / Paolo Giacopini Immobiliare

Zum Verkauf steht die ursprüngliche, überhängende alte Festung Serravalle mit einer Fläche von 1.800 Quadratmetern – sie befindet sich auf einer Höhe von 400 Metern. Zum Anwesen gehört aber nicht nur das Schloss, sondern auch ein dreistöckiger Palast namens Palazzo Boccadiferro, ein Jagdhaus mit Holzschuppen, ein vierstöckiger Aussichtsturm, ein Panoramaweg und ein 14.000 Quadratmeter großer Park. Obendrein ist im Preis auch ein Teil des gleichnamigen Dorfes inkludiert, welches sich am Fuße der Festung befindet.

Derzeit wird das Anwesen für private Veranstaltungen und Konferenzen vermietet. Die bisherigen Eigentümer nutzten das Schloss aber auch in den Sommermonaten als Residenz, sodass es so weit mit Heizungen, Schlafzimmer, Bädern und Kaminen ausgestattet ist, dass es auch bewohnbar sei, so Giacopini.

Schloss in Italien: Reparaturen und Instandhaltung nötig

Wer nun ein Auge auf das Anwesen geworfen hat, sollte sich aber auch bewusst sein, dass ein paar Reparaturen erforderlich sein könnten: Das gilt zum Beispiel für den Aussichtsturm, der 1227 erbaut und 1523 umgebaut wurde. Außerdem steht das Schloss wegen seines historischen und künstlerischen Wertes unter Aufsicht der lokalen Kulturbehörde. Diese untersagt radikale bauliche Veränderungen – zum Beispiel, darf aus einem Bad nicht einfach ein Schlafzimmer gemacht werden oder umgekehrt. Die aktuellen Eigentümer geben das Anwesen auf, weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich um den Betrieb der Gebäude zu kümmern.