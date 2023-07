„Bitte Schafe schubsen“: Was es mit der kuriosen Aufforderung an Touristen auf sich hat

Von: Anna Heyers

In Niedersachsen haben Schäfer aktuell eine besondere Bitte an die Urlauber: Diese sollen Schafe, die auf dem Rücken liegen, schubsen. So kann das Leben der Tiere gerettet werden.

Wer an die Nordseeküste denkt, hat vielleicht nicht nur das Wattenmeer, endlos scheinenden Himmel in Stahlgrau und quietschgelbe Regenmäntel im Kopf. Auch Schafe sind fest mit der Region verbunden. Sie liefern Wolle, Milch und Fleisch und spielen zudem noch eine wichtige Rolle für die Sicherheit der Menschen.

Deichschafe – tierisch gute Rasenpfleger

Die Exemplare, die Sie bei ihren Spaziergängen oder Fahrradausflügen auf, vor und hinter den Deichen sehen, wo sie in aller Ruhe Wind und Wetter trotzen, haben einen Auftrag. Die sogenannten Deichschafe halten den begrünten Damm in Schuss und sorgen so mit dafür, dass die Menschen in der Region bei Sturmfluten nicht untergehen. Schafe verdichten die Erde, halten das Gras kurz und dicht, machen mit ihren kleinen Hufen keine Löcher in die Erde – und sind ganz nebenbei auch noch zauberhafte Fotomotive.

Schafe schubsen – kuriose Bitte der Deichschäfer

Wer an der Küste unterwegs ist, sieht sie zu Hunderten auf den Deichen stehen und liegen: die Deichschafe. Aber manchmal liegen sie leider nicht auf dem Bauch, sondern auf dem Rücken. Dauert dieser Zustand zu lange an, können die wolligen Tierchen leicht in Lebensgefahr geraten. Andrea Borsat von Landundforst.de schreibt dazu in einem Artikel: „Schafe sind Wiederkäuer und die Motorik des Wiederkäuens funktioniert so nicht mehr richtig – das Schaf kann ersticken. Zusätzlich drücken die inneren Organe auf die Lunge.“

Deswegen bitten die Schäfer und Schafzüchter Niedersachsens jetzt laut einem Beitrag beim NDR Urlauber und Anwohner darum, „auf der Rückseite liegenden Schafen einen Schubs zu geben, damit die Tiere sich wieder aufrichten können.“ Laut einer Sprecherin des Landvolks Niedersachsen seien vor allem trächtige Schafe oder die Rassen mit kürzeren Beinen.

Schubsen ja, Streicheln nein – korrektes Verhalten von Urlaubern

Liegen Schafe auf dem Rücken und kommen nicht mehr alleine hoch, ist das auch der einzige Moment, in dem Urlauber die Tiere anfassen dürfen. Dabei sollten sie fest in die Wolle greifen und dem Schaf einen Schubs geben. So kann es wieder auf die Beine kommen.

Auf den Wegen hinterm oder vorm Deich liegen mitunter schon mal Schafe. Diese sollten aber im Idealfall aber einfach umfahren werden. Anfassen sollten Urlaube die Tiere nur, wenn sie auf dem Rücken liegen, darum bitten die Schäfer und Züchter der Region. (Symbolbild) © CSP_IvonneWierink/Imago

Ansonsten sollten die Schafe, die in den meisten Fällen frei auf dem (umzäunten) Deich umherlaufen, weder angefasst oder gestreichelt noch geärgert oder von den Wegen vertrieben werden. Die Menschen, die gelegentlich durch „ihre“ Weide laufen oder fahren, stören die Tiere jedoch in den meisten Fällen kaum.

Hundebesitzer aufgepasst: In den meisten eingezäunten Bereichen ist die Mitnahme eines Hundes verboten, ganz gleich, ob dieser angeleint ist oder nicht. Informieren Sie sich hier besser vorher, sonst können strafrechtliche Konsequenzen drohen.

