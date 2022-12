Saisonstart im Skigebiet Feldberg erneut verschoben

Teilen

Mit etwa fünf bis zehn Zentimetern ist die Schneedecke am Feldberg zu dünn zum Skifahren. © Silas Stein/dpa

Mit dem Skifahren am Feldberg wird es nun schon wieder nichts - der Saisonstart verzögert sich weiter. Die Betreiber der Feldbergbahnen hoffen auf mehr Schnee am nächsten Wochenende.

Todtnau - Skifahrerinnen und Skifahrer müssen sich im großen Wintersportgebiet Feldberg im Südschwarzwald noch etwas gedulden: Der Saisonstart wurde auf Freitag nächster Woche (16. Dezember) verschoben. Die Schneedecke im Gebiet sei mit etwa fünf bis zehn Zentimetern zu dünn, teilte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, mit.

Ursprünglich sollte die Saison in dem Skigebiet in Baden-Württemberg bereits am 2. Dezember starten, dieser Termin war dann zunächst auf diesen Freitag (9. Dezember) verschoben worden. Fußgänger können von diesem Samstag an mit der Feldbergbahn auf den Schwarzwaldgipfel Seebuck fahren und im Schnee spazieren gehen. dpa