Orte zum Verlieben: Fünf Ausflugsziele in Deutschland für eine romantische Auszeit

Von: Franziska Kaindl

Sie wollen sich mit Ihrem Partner ein Auszeit gönnen? In Deutschland gibt es zahlreiche Ausflugsziele, an denen Romantik aufkommt – hier eine Auswahl.

Auch abseits des Valentinstags kann man die Liebe feiern! Eine Möglichkeit dafür ist, ein romantisches Erlebnis zu teilen: Deutschland bietet eine Vielzahl von wunderbaren Ausflugszielen, die sich perfekt für einen entspannten Tag in Zweisamkeit eignen. Von malerischen Landschaften bis hin zu historischen Städten und Dörfern gibt es viele Orte, die Sie gemeinsam erkunden können.

Romantik-Trip für Verliebte: einzigartiger Ausblick auf die Saarschleife

Sie haben Lust auf einen romantischen Tag mit einer außergewöhnlichen Aussicht? Dann ist die Saarschleife im Saarland genau das Richtige. Vom Aussichtspunkt „Cloef“ haben Verliebte einen atemberaubenden Blick auf den Fluss, der sich durch die Wälder schlängelt und beinah in einem kompletten Kreis verläuft. Zu erreichen ist dieser bereits über einen kurzen Spaziergang vom Ort Orscholz aus, sodass Paare sich keine großen Gedanken um einen komplizierten Aufstieg machen müssen.

Über einen Aussichtspunkt haben Wanderer einen tollen Ausblick auf die Saarschleife. © BeckerBredel/Imago

Ergänzt wird der Aussichtspunkt Cloef durch einen 800 Meter langen Baumwipfelpfad, der sich durch Buchen, Eichen und Douglasien circa 23 Meter in die Höhe schraubt. Oben angekommen wartet auf Wanderer ein 42 Meter hoher Aussichtsturm, von dem aus sie die Saarschleife im Postkartenmotiv vor sich haben. Romantisch ist aber auch ein Spaziergang entlang der Flussschleife, welcher eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Natur zu genießen und sich zu entspannen. Ausflügler, die die Umgebung genauer unter die Lupe nehmen wollen, können das nahegelegene Dorf Mettlach besuchen, das für seine historischen Bauten und seine lokale Kultur bekannt ist.

Märchen-Stimmung an der Rakotzbrücke für Verliebte

Die Rakotzbrücke in der Oberlausitz ist ein bezauberndes und märchenhaftes Ausflugsziel für Paare. Der Bogen, den sie über den Rakotzsee schlägt, ergibt zusammen mit ihrem Spiegelbild einen perfekten Kreis – und wirkt fast wie ein Tor in eine mystische Welt. Kein Wunder, dass die Brücke ein beliebtes Fotomotiv ist. Für Romantik-Fans gibt es aber noch mehr zu entdecken, denn das kleine Bauwerk befindet sich im Kromlauer Park, der für sein unzähligen Rhododendren bekannt ist. Im Februar blühen die Sträucher zwar noch nicht, aber dafür gibt viele verträumte Ecken, wie den Eichenhügel, die zum Verweilen einladen. Im Park befindet sich zudem das Kromlauer Schloss – das auch als Hochzeitslocation gebucht werden kann.

Wie aus dem Märchen: die Rakotzbrücke strahlt einen einzigartigen Charme auf Besucher aus. © Michael Nitzschke/Imago

Ausflug für Verliebte: Flanieren und Bummeln an der Strandpromenade Binz

Die Strandpromenade von Binz befindet sich an einem der schönsten Strände an der Ostseeküste und bietet eine atemberaubende Aussicht auf das Meer und die Insel Rügen – selbst in den Wintermonaten. Ein romantischer Spaziergang entlang der Flaniermeile ist eine einzigartige Gelegenheit, um die frische Seeluft zu genießen und das Rauschen der Wellen zu hören. Falls der Wind aber doch zu anstrengend wird, können Paare sich in einem der vielen Restaurants niederlassen oder die kleinen Boutiquen erkunden.

Perfektes Erlebnis: die Romantische Straße entdecken

Wo kann es romantischer sein als auf der Romantische Straße? Sie ist die älteste und wahrscheinlich bekannteste Ferienroute Deutschlands und führt von Würzburg bis nach Füssen an zahlreichen historischen Städtchen und beschaulichen Dörfern vorbei. Stopps können zum Beispiel an malerischen Orten wie Rothenburg ob der Tauber oder Landsberg am Lech eingelegt werden, aber auch Sehenswürdigkeiten wie die Wieskirche oder das Schloss Neuschwanstein befinden sich auf dem Weg. Eine Fahrt entlang der Romantischen Straße ist eine einzigartige Gelegenheit, um die Schönheit Süddeutschlands zu erleben und die Natur zu genießen. Die Umgebung bietet auch eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, wie Wandern, Radfahren und Angeln, die verliebte Paare gemeinsam genießen können.

Rothenburg ob der Tauber ist aufgrund seiner wunderschönen Fachwerkhäuser bekannt – und darf deshalb auf der Romantischen Straße nicht ausgelassen werden. © Peter Widmann/Imago

Da geht das Herz auf: süße Wanderung auf dem Liebesbankweg im Harz

Beim Liebesbankweg ist der Name Programm: Bei ihm handelt es sich um einen Wanderweg im Harz, der einmal um den Bocksberg herumführt. Die Strecke führt Verliebte an 25 individuellen Liebesbanken vorbei – thematisch beginnend beim ersten Rendezvous bis hin zur Diamantenen Hochzeit. An jedem Spot können Paare einen Moment verweilen oder ein Picknick bei schönem Ausblick auf den Hahnenklee genießen.

Unterwegs stoßen sie außerdem auf drei verschiedene Stempelstellen: Dort können sich Ausflügler auf ihrer Liebesweg-Stempelkarte einen Abdruck machen und diese später bei der Tourist-Information oder einer der Ausgabestellen vorlegen. Zur Belohnung für die absolvierte Wanderung gibt es eine persönliche Urkunde mit Namen und Datum – für Paare auch ein nettes Erinnerungsstück an ihr Erlebnis.

