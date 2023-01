Passkontrolle am Flughafen: Was genau überprüfen Grenzpolizisten eigentlich?

Von: Anna Heyers

Vom Beamten ein strenger Blick aufs Gesicht, dann in den Pass – und in vielen Fällen ein komisches Gefühl beim Reisenden. Doch was wird eigentlich bei der Grenzkontrolle am Flughafen gecheckt?

Sie kennen das bestimmt auch: Da will man in den Urlaub reisen und muss bei der Grenzkontrolle Reisepass oder Personalausweis vorzeigen (übrigens: Der Personalausweis reicht nicht mehr bei Reisen nach Großbritannien). Beim Check durch den Beamten, den Blick in den Ausweis, das Tippen im Computer – all das macht die meisten Reisenden etwas nervös. Auch, wenn sie sich rein gar nichts vorzuwerfen haben. Aber warum dauert das alles so verdächtig lange?

Grenzkontrolle: Was überprüfen die Polizisten im Pass?

Gegenüber dem Online-Reisemagazin Travelbook erklärte Michael Moser von der Bundespolizeidirektion (Flughafen Frankfurt), dass bei einem deutschen Staatsbürger mit entsprechendem Reisepass bei der hiesigen Ein- und Ausreise meist nur eine Mindestkontrolle gemacht wird. Dabei checkt der Grenzpolizist, ob:

… der Ausweis noch gültig ist (Faustregel: bei Ausreise mind. noch sechs Monate).

… die Identität der reisenden Person mit der im Pass übereinstimmt (z.B. grobes Aussehen, Alter etc.).

… es Anzeichen für eine Fälschung des Ausweisdokuments gibt. Dafür kann es unter UV-Licht gelegt werden und wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Computer-Abfrage: Besteht eine Fahndung?

Stichprobenartig wird der Beamte auch eine Prüfung im Polizei-System vornehmen. Dabei wird gecheckt, ob vielleicht ein Haftbefehl oder ähnliches für die Person vorliegt. Laut Travelbook passiert das vollkommen unabhängig davon, ob der Reisende sich verdächtig verhält oder nicht.

Bei der Grenzkontrolle werden in der Regel Gültigkeit und Übereinstimmung mit dem Reisenden geprüft. Stichprobenartig gibts auch einen Check, ob eine Fahndung vorliegt. Die Erleichterung, wenn man den Ausweis danach zurückbekommt: unbezahlbar. (Symbolbild) © DIRK WAEM/Imago

Ein paar weitere Fragen kommen in der Regle auf Minderjährige zu, die alleine unterwegs sind. Damit möchten die Beamten sicherstellen, dass das Land nicht unerlaubt verlassen oder betreten wird. Zu den Fragen können zum Beispiel gehören:

Was sind Zweck und Ziel der Reise?

Liegt das Einverständnis der Eltern vor? (Bei Zweifeln werden die Erziehungsberechtigten angerufen oder der Jugendliche muss mit auf die Wache.)

Unterwegs ohne deutschen Reisepass

Laut Travelbook kommen sogenannte Drittstaatler nicht mit dem Minimalcheck davon. Drittstaatler werden die Reisenden genannt, die weder einen deutschen noch einen EU-Reisepass besitzen. Dann werden häufig neben dem Ausweis und dem Visum noch weitere Dinge abgefragt, zum Beispiel auch hier der Grund der Reise oder des Aufenthalts.

Außerdem wird überprüft, gemäß Artikel fünf des Schengener Durchführungs-Übereinkommens, ob genügend Finanzen für den Aufenthalt vorhanden sind. Michael Moser von der Bundespolizeidirektion erklärte gegenüber Travelbook weiter, dass keine „Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein oder eine Gefahr für die öffentliche Ordnung beziehungsweise die nationale Sicherheit“ bestehen darf. Übrigens: Seit dem 1. Januar gehört auch Kroatien zum Schengen-Raum und kann damit ohne Passkontrollen bereist werden.