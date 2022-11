Granada, Brügge und sogar Venedig: Zehn Destinationen in Europa für Reisende mit kleinem Budget

Von: Franziska Kaindl

Trotz Inflation wollen viele Deutsche nicht aufs Reisen verzichten. Wie gut, dass sich in einigen Destinationen Europas gut sparen lässt.

In fast allen Bereichen des Alltags, von Strom über Sprit bis hin zu Lebensmitteln, sind die Kosten in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Viele Verbraucher wollen daher sparen – und auch wenn auf den Urlaub nicht ganz verzichtet wird, so sind doch günstige Destinationen das Gebot der Stunde. Aber wo lässt sich jetzt noch preiswert eine Auszeit verbringen? Die Buchungsplattform Omio hat 100 Städte in Europa auf kostenlose Angebote und ansprechende Konditionen in den Bereichen „Aktivitäten“, „Essen & Trinken“ sowie „Infrastruktur“ untersucht. Daraus ergibt sich ein Ranking der aktuell günstigsten Reiseziele in Europa.

Die zehn günstigsten Reiseziele in Europa für kleines Budget

Granada Brügge Venedig Valencia Edinburgh Innsbruck Cambridge Sevilla Málaga Florenz

Das aktuell beste Ziel für Reisende mit kleinem Budget ist die Stadt Granada in Spanien. Zehn Museen locken mit freiem Eintritt und die Teilnahme an einer Stadtrundfahrt kostet nur 7 Euro. Außerdem warten auf Reisende 112 weitere kostenlose Aktivitäten und ein Tagesticket im Nahverkehr kostet nur 1,40 Euro. Kostenfrei zu besuchen sind überdies 60 verschiedene Sehenswürdigkeiten. Ein besonderes Highlight von Granada ist die Alhambra, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Eintritt zum dazugehörenden Alhambra-Museum ist ebenfalls frei.

Die Alhambra in Granada gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe – das Museum ist kostenfrei zu besichtigen. © José Antonio Moreno/Imago

Den zweiten Platz im Ranking sicherte sich Brügge in Belgien. Die historische Stadt beheimatet einige der besten Chocolatiers der Welt – daher geht es in vielen Führungen auch um die Herstellung von Schokolade und Pralinen. Insgesamt 24 günstige Führungen mit einer Teilnahmegebühr von unter 25 Euro konnten von Omio ausfindig gemacht werden. Obendrein erwarten Besucher 142 kostenlose Aktivitäten. Wer nach einer ausgiebigen Städtetour Hunger auf Fast Food hat, kommt in Brügge mit etwa sieben Euro für Burger, Pommes und Getränk recht günstig weg.

Und selbst Venedig lässt sich zu einer Low-Budget-Destination machen, wenn man es richtig anstellt: Ein Großteil der sehenswertesten Orte der Stadt, nämlich 136 an der Zahl, lassen sich kostenlos besichtigen und stolze 293 Aktivitäten sind kostenfrei. Dazu gehören unter anderem der Markusplatz oder die Rialtobrücke mit Blick auf den Canal Grande. Die Preise für eine Flasche Wasser sind zwar vergleichsweise hoch, doch das lässt sich leicht umgehen, indem man einen der 186 öffentlichen Trinkwasserbrunnen nutzt. Gut zu wissen: Ab 2023 müssen Tagestouristen eine Eintrittsgebühr von zehn Euro zahlen, um die Stadt besuchen zu dürfen. Außerdem ist zu beachten, dass die Omio-Auswertung keine Kosten für An- und Abfahrt sowie Unterbringen berücksichtigt.

Spartipps, um Europa günstig zu erkunden

Wenn Sie während Ihres Urlaubs in Europa etwas Geld sparen möchten, ist es wichtig, das Preis-Leistungs-Verhältnis Ihrer Destination im Vergleich zu anderen zu kennen.

Stadtrundfahrt : Sie gehören zu den beliebtesten Touristenattraktionen, können aber ganz schön am Geldbeutel nagen. Mit 39 Euro pro Person ist sie in Hamburg am teuersten. Umsonst können dafür Besucher der Stadt St. Pölten in Niederösterreich die Bimmelbahn nutzen. Im Durchschnitt kostet eine Stadtrundfahrt 21 Euro.

: Sie gehören zu den beliebtesten Touristenattraktionen, können aber ganz schön am Geldbeutel nagen. Mit 39 Euro pro Person ist sie in Hamburg am teuersten. Umsonst können dafür Besucher der Stadt St. Pölten in Niederösterreich die Bimmelbahn nutzen. Im Durchschnitt kostet eine Stadtrundfahrt 21 Euro. Öffentlicher Nahverkehr : Am günstigsten fahren Touristen mit Tagestickets, doch die Preise dafür können stark variieren. Besonders preiswert sind Málaga und Pamplona mit 1,35 Euro, es folgen Granada (1,40 Euro), Bregenz (1,60 Euro), Murcia (2,15 Euro) und Bari (2,50 Euro). Zu den teuren Städten zählen Basel (10,24 €), Göteborg (10,45 €), Barcelona (10,50 €), Jönköping (14,65 €) und Venedig (25,00 €).

: Am günstigsten fahren Touristen mit Tagestickets, doch die Preise dafür können stark variieren. Besonders preiswert sind Málaga und Pamplona mit 1,35 Euro, es folgen Granada (1,40 Euro), Bregenz (1,60 Euro), Murcia (2,15 Euro) und Bari (2,50 Euro). Zu den teuren Städten zählen Basel (10,24 €), Göteborg (10,45 €), Barcelona (10,50 €), Jönköping (14,65 €) und Venedig (25,00 €). Restaurants : Im Urlaub wollen es sich die meisten Reisenden gut gehen lassen und dazu zählt auch das Essen. Als günstig schätzt Omio einen Preis von unter 50 Euro für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant und 3-Gänge-Menü ein. Fündig werden Touristen hier in vielen spanischen Destinationen wie Saragossa (30 €), Sevilla (43 €), Málaga (43 €), Valencia (45 €), Alicante (45 €), aber auch in Wels (33 €) und St. Pölten (47 €) in Österreich, Lille in Frankreich (48 €) sowie Dresden (45 €) und Nürnberg (48 €) in Deutschland. Besonders tief in die Tasche greifen müssen Sie in Schweizer Städten – hier kostet ein Restaurantbesuch für zwei mehr als 100 Euro.

: Im Urlaub wollen es sich die meisten Reisenden gut gehen lassen und dazu zählt auch das Essen. Als günstig schätzt Omio einen Preis von unter 50 Euro für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant und 3-Gänge-Menü ein. Fündig werden Touristen hier in vielen spanischen Destinationen wie Saragossa (30 €), Sevilla (43 €), Málaga (43 €), Valencia (45 €), Alicante (45 €), aber auch in Wels (33 €) und St. Pölten (47 €) in Österreich, Lille in Frankreich (48 €) sowie Dresden (45 €) und Nürnberg (48 €) in Deutschland. Besonders tief in die Tasche greifen müssen Sie in Schweizer Städten – hier kostet ein Restaurantbesuch für zwei mehr als 100 Euro. Trinkwasser : Eine Wasserflasche kann in vielen europäischen Städten sehr teuer sein. Dabei geht es viel günstiger: Allein in Zürich existieren 949 Trinkbrunnen, an denen sich ganz einfach eine leere Flasche auffüllen lasst – und das kostenlos.

: Eine Wasserflasche kann in vielen europäischen Städten sehr teuer sein. Dabei geht es viel günstiger: Allein in Zürich existieren 949 Trinkbrunnen, an denen sich ganz einfach eine leere Flasche auffüllen lasst – und das kostenlos. Museen, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten: Die meisten kostenlosen Museen finden Sie in London (90 Museen), danach folgen Berlin (35) und Rom (34). Letztere Stadt bietet, mit 553 an der Zahl, auch die meisten kostenlosen Sehenswürdigkeiten. Bei den kostenlosen Aktivitäten ist London weit vorn: 1.394 verschiedene Möglichkeiten gibt es.