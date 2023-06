Angestellte packen auf Reddit aus: Hotelgeheimnisse, die Gäste nicht wissen sollen

Von: Simon Mones

Teilen

Von einem Fünf-Sterne-Hotel erwarten Gäste zu Recht Perfektion. Die Realität ist jedoch eine andere, wie einige Geheimnisse zeigen, die auf Reddit enthüllt wurden.

Endlich Urlaub – und Zeit, sich was zu gönnen. Aber auch wer ein Fünf-Sterne-Hotel gebucht hat, sollte sich nicht sicher sein, dass alles Gold ist, was glänzt. Denn auch in den Luxustempeln wird bei Hygiene und Co. gerne mal ein Auge zugedrückt oder das ein oder andere Getränk mehr berechnet. Das alles soll der Gast natürlich nicht erfahren.

Im Zeitalter der sozialen Medien ist das jedoch nicht ganz so einfach. Immerhin können Angestellte auf Plattformen wie Reddit im Schutze der Anonymität aus dem Nähkästchen plaudern. Und das tun sie auch und verraten dabei so manches Geheimnis, dass das Management lieber nicht öffentlich wissen möchte.

Gläser im Zimmer besser nicht nutzen

In manchen Fällen ist das vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Oder würde Sie noch entspannt in Ihrem Hotelbett schlafen können, wenn Sie wüssten, dass dort eine Hausgeburt stattgefunden hat? Vermutlich eher nicht. Doch genau das ist laut dem Reddit-Nutzer chupawhat in einem Hotel passiert: „Wir mussten mit dieser Situation umgehen. Dafür haben wir sie mit Strafen und Gebühren so hart wie möglich bestraft.“

Auch in Fünf-Sterne-Hotels gibt es Geheimnisse, die die Gäste nicht kennen sollen. © Panthermedia/Imago

Doch auch wenn das Zimmer nicht unmittelbar zuvor als Kreißsaal gedient hat, soll es in den Fünf-Sterne-Hotels oftmals nicht besonders sauber sein. Insbesondere die Gläser werden eher schlecht als recht gesäubert. „Die Zimmermädchen haben so wenig Zeit, dass sie die Gläser mit denselben Lappen reinigen, mit denen sie auch das Badezimmer putzen, schließlich soll das Zimmer ja sauber aussehen“, erklärt der Nutzer Witcher of Wall Street. Selbst in einem der besten Resorts der Wellt kann es vorkommen, dass über ein Jahr lang keine sauberen Gläser geliefert werden. „Wir hatten keine Spülmaschinen zur Verfügung, also war das Management mitschuldig“, zitiert escape.com den Reddit-Nutzer.

Bett wird immer frisch bezogen – von wegen!

Ein anderer User fügt hinzu: „Und fangen Sie gar nicht erst damit an, wie ‚sauber‘ diese Zimmer sind. Ihre $1000/Nacht spiegeln diese Standards nicht wider. Sie waschen ihre Teetassen immer noch im Waschbecken des Badezimmers oder in der Badewanne.“ Die Fernbedienung für den Fernseher ist ebenfalls nicht besonders hygienisch.

Und auch beim Bett kann man sich offenbar nicht immer sicher sein, dass es wirklich frisch bezogen wurde. Zumindest behauptet das ein Nutzer unter einem Instagram-Beitrag, auf den sich escape.com beruft: „Manchmal waschen sie die Laken nicht, sondern machen nur das Bett, wenn es nicht zu sehr benutzt oder schmutzig ist, oder sie stecken es einfach in den Trockner, damit es schnell trocknet, wenn es sich um eine Ferienwohnung handelt.“

Sonderwünsche können Teuer werden

Zudem machen sich die Hotels und das Personal die Sonderwünsche ihrer Gäste zu nutzen, wie der Reddit-Nutzer eco-reddit berichtet: „Du willst um zwei Uhr morgens ein neues Prada-Kleid für die Party, zu der du gehst? Na klar, wecken wir ein paar Leute auf, verlangen den dreifachen Preis und teilen den Gewinn unter den Beteiligten auf. Schönen Abend noch, Madam.“

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Doch das ist kein Einzelfall, wie ein Beispiel des Users Duwinayo zeigt: „Unser Concierge war Les Clefs D‘or, er hatte alle Verbindungen, der Kerl konnte dich noch am selben Tag in die French Laundry bringen. Er begrüßte die Gäste oft mit Sangria und Minzzweigen aus seinem Garten. Manchmal hatte er auch Zitronenscheiben von seinem Baum dabei! Er liebte es, den Gästen alles über seinen Garten zu erzählen, und sie haben es verschlungen.“ Allerdings stammten Minze, Zitrone und alle anderen Garnierungen aus dem Supermarkt und auch der Sangria war ein Fertigprodukt. Den Gästen sei das jedoch nicht aufgefallen.

Hotels berechnen Extra Getränke

Es geht aber noch dreister. „Ich habe in einem 5-Sterne-Hotel in England als Barkeeper gearbeitet. Habe Veranstaltungen und so veranstaltet. Eine Sache, die häufig vorkam, war, dass mein Manager bei Veranstaltungen einfach zusätzliche Getränke auf die Rechnung packte, um mehr Geld zu verdienen“, berichtet der User datguywild.

Das sind die zehn lustigsten Schilder im Urlaub Fotostrecke ansehen

Bei Hochzeiten wurde etwa ein Teil der bestellten Champagner-Flaschen zurückgehalten, sodass die Gäste für diese doppelt zahlen mussten. „Ich habe das der Geschäftsleitung gemeldet, und die haben nur gelacht und gesagt, das sei normal. Ich wurde sogar beschimpft, weil ich mich nicht daran beteiligte“, schreibt datguywild. Da wirkt es fast schon harmlos, dass manche Angestellten in den USA von dem Mindestlohn nicht überleben können, wie ein anderer Reddit-Nutzer erklärt. In dem Hotel wo er arbeitete, durfte das Personal auch kein Trinkgeld annehmen.