Das sind die teuersten Reiseländer 2019 - erster Platz überrascht

Wollen Sie sich Ihren Lebenstraum erfüllen - und einmal ein neues Land und neue Kulturen kennenlernen? Dann sollten Sie sich dieses Ranking genauer anschauen.

Viele Deutsche träumen einmal davon, auszuwandern, neue Kulturen zu erfahren oder Karriere im Ausland zu machen. Manche haben vor, im Alter in südlichere Gefilde mit milderem Klima umzusiedeln. Doch nicht jedes Land ist gleich teuer. So kann man in vielen asiatischen Ländern für wenig Geld gut leben, während man in der Schweiz und in Teilen der USA, aufgrund des wieder erstarkten US-Dollars sehr viel hinblättern muss.

Ranking: Das sind die teuersten Orte für Leute, die beruflich ins Ausland wollen

Wie eine britische Studie jetzt herausgefunden hat, sind vor allem die Lebenshaltungskosten in Japan, New York und sogar Turkmenistan am höchsten. Aber auch in Kanada, an Orten wie Toronto oder Montreal, ist es nicht gerade günstig, um sein Leben zu verbringen. Das Gleiche gilt auch überraschenderweise für den Mittleren Osten - so soll Tel Aviv, Israel, ein neuer und teuer Hotspot für Menschen aus aller Welt sein. Aber auch Muskat im Oman und Abu Dhabi haben den Wissenschaftlern zufolge an Lebensstandard und -kosten zugelegt.

Also ab nach Thailand? Nicht so schnell, erklärt Steven Kilfedder, Produktionsmanager des Unternehmens ECA International, das die Studie in Auftrag gegeben hat. "Bangkok war lange Zeit als günstiges Reiseziel für Urlauber und Geschäftsleute gleichermaßen gesehen worden, doch seit ein paar Jahren gab es auch hier einen gewaltigen Anstieg der Lebenshaltungskosten für Leute, die von anderen Ländern kommen", so Kilfedder. Der Grund dafür: Die Wirtschaft Thailands wächst und das hat wiederum auch den Wert des Baht gepusht.

Schweiz teuer, London günstig? So schneiden deutsche Städte ab

Dagegen sind die Lebenshaltungskosten in Hongkong konstant geblieben, wenn auch es noch immer der sechst teuerste Ort der Welt ist. Tokyo kann das noch toppen - und hat im Ranking 2019 den zweiten Platz auf dem Siegertreppchen belegt - gleich vor Zürich, Genf und Basel. Platz eins geht überraschend an Ashgabat in Turkmenistan.

Dagegen können es sich (berufliche) Auswanderer in Großbritannien richtig gut gehen lassen. So sei "Großbritannien gerade so günstig wie noch nie für Gastarbeiter", erklärt Kilfedder weiter. Aber das führe nicht unbedingt zu mehr Investitionen, schließlich sei es vielen aufgrund des Brexit die Lage dort viel zu unsicher. Anders herum sei es für britische Firmen momentan umso teurer, Mitarbeiter ins Ausland zu schicken.

Gleichzeitig soll ein schwacher Euro, zusammen mit einem langsamen Wirtschaftswachstum, dafür sorgen, dass viele (teure) Städte in der EU im Ranking abgerutscht sind. Darunter Den Haag (Niederlande), Lyon (Frankreich), Rom (Italien), Berlin (Deutschland) und München (Deutschland).

Ranking die Top 20 der teuersten Orte weltweit für Gastarbeiter

Platz Ort Land 1 Ashgabat Turkmenistan 2 Tokyo Japan 3 Zürich Schweiz 4 Genf Schweiz 5 Basel Schweiz 6 Hongkong Hongkong 7 Bern Schweiz 8 Yokohama Japan 9 Tel Aviv Israel 10 Nagoya Japan 11 Osaka Japan 12 Jerusalem Israel 13 Singapur Singapur 14 Oslo Norwegen 15 New York USA 16 Seoul Korea 17 Stavanger Norwegen 18 Macau Macau 19 Kinshasa Demokratische Republik Kongo 20 Honolulu HI USA

