Sauberste Flugzeug-Kabinen der Welt gekürt: Bitteres Urteil für deutsche Airlines

Neues Ranking gibt Auskunft über die Sauberkeit in Flugzeugkabinen - so haben die deutschen Airlines abgeschnitten.

Sauberkeit in der Flugzeug-Kabine ist für viele Passagiere ein Muss. Jetzt wurde die neue Top 20 für 2019 veröffentlicht. Hier sind die deutschen Airlines gelandet.

Im Flugverkehr muss es schnell gehen. Um ein Flugzeug nach der Landung für den Start fertigzumachen, bleibt manchmal kaum mehr als eine halbe Stunde. In dieser Zeit muss die Kabine gereinigt, das Flugzeug betankt und das Catering aufgefüllt werden. Klar, dass dabei jeder Handgriff sitzen muss und nicht übermäßig viel Zeit dafür bleibt.

Sauberste Flugzeug-Kabinen der Welt gekürt: Wo sind die Deutschen?

Ein neues Ranking legt jetzt offen, welche Airlines die saubersten Kabinen haben, also, wo die Putzkolonne, die nach jeder Landung an Bord geht, die beste Arbeit leistet: Der sogenannte Kabinenservice muss in dem knappen Zeitfenster die Innenreinigung der Kabine übernehmen. Dazu gehören nicht nur die Reinigung von Sitzen und Gängen, sondern auch das Abwischen der Klapptische, die Säuberung der Toiletten sowie die Entsorgung von Müll.

Wo es am saubersten zugeht, zeigt jetzt das neue Ranking von SKYTRAX. Die internationale Organisation für die Beurteilung des Luftverkehrs mit Sitz in London hat Passagiere befragt, die Standards und die Qualität der Sauberkeit über eine Vielzahl von Faktoren zu bewerten, wie

Sitze und Sitzbereiche

die Tische

die Teppiche

die Toiletten/Waschräume und

die Schrankverkleidungen.

Nur eine einzige deutsche Fluggesellschaft in der Top 10

Das Ergebnis ist weniger gut für die deutschen Airlines. Gerade mal eine einzige hat sich für die Top 10 qualifiziert. In die Top 20 hat es keine weitere deutsche Fluggesellschaft geschafft. Am besten schnitt die taiwanische Airline EVA Air ab. Doch sehen Sie selbst, hier ist das ganze Ranking für 2019:

1. EVA Air 2. Japan Airlines 3. ANA All Nippon Airways 4. Singapore Airlines 5. Asiana Airlines 6. Hainan Airlines 7. Swiss International Air Lines 8. Cathay Pacific Airways 9. Qatar Airways 10. Lufthansa 11. China Airlines 12. Austrian Airlines 13. Korean Air 14. Air New Zealand 15. KLM Royal Dutch Airlines 16. Qantas Airways 17. Cathay Dragon 18. Bangkok Airways 19. Thai Airways 20. Finnair

