Spiel, Spaß und Abenteuer: Die Top 25 Freizeitparks in Europa – und ein deutscher ist auf dem ersten Platz

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Sie sind auf der Suche nach Nervenkitzel? Freizeitparks gibt es in zahlreichen Orten und Ländern zur Genüge – und laut einer Analyse befindet sich in Deutschland sogar der beste Europas.

Ob ein verlängertes Wochenende oder ein Tagesausflug: Freizeitparks bieten viel Spannung, Action und Unterhaltung, um eine schöne Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Aber wo soll es nur hingehen? Die Auswahl ist groß: In Europa gibt es schließlich mehr als 1.000 Freizeitparks, die auf einen Besuch warten. Aus 74 davon hat nun das Reise-Portal Travelcircus die Top 25 gekürt.

Top 25 Freizeitparks in Europa – bester Park liegt in Deutschland

Um die besten Freizeitparks in Europa zu ermitteln, wurden fünf Kriterien angewandt: das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Online-Bewertungen von Besuchern, der Bekanntheitsgrad, der Spaßfaktor für jedes Alter sowie die Anzahl an Instagram-Posts. Das Ergebnis zeigt: Spitzenreiter unter den Erlebnisparks ist der Europa-Park Rust in Deutschland. Über alle Kategorien hinweg konnte er gut abschneiden, doch am meisten punktete er bei den guten Besucherbewertungen. Knapp dahinter folgen der märchenhafte Freizeitpark Efteling in den Niederlanden und das Disneyland Paris.

Europa-Park, Deutschland Efteling, Niederlande Disneyland Paris, Frankreich Energylandia, Polen PortAventura World, Spanien Liseberg, Schweden Linnanmäki, Finnland Gardaland, Italien Alton Towers, Vereinigtes Königreich Toverland, Niederlande Phantasialand, Deutschland Plopsaland, Belgien Hansa-Park, Deutschland Mirabilandia, Italien Heide-Park, Deutschland Holiday-Park, Deutschland Parc Astérix, Frankreich Gröna Lund, Schweden Erlebnispark Tripsdrill, Deutschland Blackpool Pleasure Beach, Vereinigtes Königreich Djurs Sommerland, Dänemark Schwaben Park, Deutschland Flamingo Land, Vereinigtes Königreich Nigloland, Frankreich Movie Park Germany, Deutschland

Der Europa-Park in Rust ist der beliebteste Freizeitpark Europas. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

In die Top 25 haben es noch sieben weitere deutsche Freizeitparks geschafft: Knapp an den besten zehn ist das Phantasialand bei Köln vorbeigeschrammt – auch hier gab es viele gute Bewertungen von Besuchern. Zu den anderen Freizeitparks zählen der Hansa-Park im Ostseebad Sierksdorf bei Lübeck, das Heide-Park Resort in Soltau oder der Holiday-Park in Haßloch.

Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Im Vergleich zum Vorjahr: Freizeitparks sind teuer geworden

Die Preisspanne für einen Freizeitparkbesuch ist riesig, wie Travelcircus festgestellt hat: Eine vierköpfige Familie kann je nach Erlebnispark für einen Tag zwischen 36 und 534 Euro loswerden. Allein im letzten Jahr sind die Eintrittspreise um beinahe 14 Prozent angestiegen. Besonders teuer wird es bei einem spontanen Ausflug: Hier zahlen Familien bis zu 125 Euro drauf.