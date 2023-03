„Respektvoll abgelehnt“: Flugbegleiter verraten die seltsamsten Anfragen, die sie von Passagieren erhalten haben

Von: Franziska Kaindl

Über Langeweile können sich Flugbegleiter wohl nicht beschweren: Schließlich werden sie von Passagieren mit den verrücktesten Forderungen auf Trab gehalten.

Ein erfrischendes Getränk, ein Kissen für den steifen Nacken oder eine wärmende Decke: All das sind Dinge, die Passagiere sich regelmäßig von Flugbegleitern erbeten, und bei denen niemand in der Belegschaft irritiert reagieren würde. Wer in seinem Beruf aber viel mit Menschen zu tun hat, wird zwangsläufig auch mal Zeuge von kuriosen Anfragen. Einige davon hat das Online-Portal Travel+Leisure gesammelt.

Sushi-Burritos bitte! Flugbegleiter sind immer wieder erstaunt über Essenswünsche

Je nachdem, wie lange der Flug dauert, macht sich auch einmal der Hunger bemerkbar. Dabei scheinen manche Passagiere aber zu vergessen, dass es sich bei einem Flugzeug nicht um ein Restaurant handelt und nur eine begrenzte Anzahl an vorgekochten Menüs zur Verfügung stehen. „Eine meiner häufigsten Anfragen ist die nach zusätzlichen Speisen und Getränken – oft mehr als das, was im Flugzeug angeboten wird. Dabei geht es nicht um zusätzliche Snacks oder Getränke, sondern um ganz andere Mahlzeiten oder um Sonderbestellungen, die die Fluggesellschaft nicht anbietet“, berichtet Alison Meacham, eine ehemalige Flugbegleiterin der britischen Airline Virgin Atlantic. „Einmal hat mich ein Passagier gefragt, ob ich ihm Sushi-Burritos machen könnte. Das war definitiv eine seltsame Bitte, aber ich habe sie respektvoll abgelehnt, da es schwierig wäre, sie im Flugzeug zuzubereiten und zu servieren.“

Die nächste kuriose Anfrage betrifft ebenfalls das Essen an Bord – beziehungsweise die Tatsache, dass ein Fluggast sich dieses kurzerhand selbst mitbringen wollte. „Der Passagier fragte, ob er einen Fisch mit an Bord nehmen und ihn während des Fluges in der Bordküche zubereiten lassen könne“, sagte die ehemalige Flugbegleiterin Carly Campbell laut Travel+Leisure. „Natürlich mussten wir diese Bitte ablehnen, da das Kochen an Bord nicht nur gegen die Vorschriften verstößt, sondern aufgrund des begrenzten Platzes und der potenziellen Brandgefahr auch gefährlich ist.“

Ebenfalls nach frischem Essen verzehrte sich laut Campbell ein Passagier, der von Los Angeles nach Tokio flog: Er wollte ein lebendes Huhn mit an Bord bringen, um frische Eier für sein Frühstück zu haben. „Auch dies war eine gefährliche Bitte, die abgelehnt werden musste. Es ist interessant zu sehen, wie manche Passagiere keine Mühe scheuen, um ihre Flüge komfortabler und angenehmer zu gestalten – aber die Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen“.

Kuriose Passagier-Forderungen: Fallschirm für den Notfall

Bei vielen Passagieren schwingt beim Fliegen verständlicherweise etwas Nervosität mit – schließlich bewegt man sich jeden Tag in schwindelerregenden Höhen. Das erhöhte Sicherheitsbedürfnis führt aber manchmal auch zu ungewöhnlichen Anfragen: „Einer der verrücktesten Wünsche, die ich erhalten habe, war der eines Passagiers, der während des Fluges um einen Fallschirm für den Notfall bat“, sagte Luke Xavier, ein ehemaliger Flugbegleiter der US-Airline Delta, laut dem Beitrag. „Natürlich kann man solche Wünsche nicht erfüllen, aber ich habe versucht, meinen Passagieren den Flug so angenehm wie möglich zu machen, indem ich ihnen Gratisartikel anbot.“

Passagier kann nicht schlafen, weil Maschine zu laut ist

Völlige Ruhe herrscht im Flugzeug nur selten – zum Beispiel, weil Passagiere sich unterhalten oder im Gang auf und abwandern. Manchmal ist den Reisenden aber schon das Geräusch des Flugzeugs selbst zu viel: „Kann man den Lärm des Flugzeugs verringern? Ich kann nicht schlafen“, wurde Ben Whatman, der als Bordserviceleiter bei Air New Zealand arbeitet, schon einmal gefragt. Das sei nur eine von vielen seltsamen Anfragen, die er in seiner bisherigen Laufbahn erlebt habe.