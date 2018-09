Ostsee oder Nordsee? So krass ist der Preisunterschied für Sie im Urlaub

Erholung gefällig? Eine Studie besagt, dass wir Deutschen am liebsten Urlaub im eigenen Land machen. Ostsee und Nordsee sind besonders gefragt.

Der Sommerurlaub neigt sich dem Ende zu und in vielen Bundesländern sind die Ferien vorüber – doch das Wetter zeigt sich weiterhin von seiner schönsten Seite. Am besten lassen sich strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen bei einem Last Minute Urlaub genießen: Immerhin jeden siebten Deutschen zog es schon einmal spontan in den Kurzurlaub.

Nordsee und Ostsee: Welches Hotel ist am günstigsten?

Beliebte Reiseziele sind vor allem Ost- und Nordsee, deshalb hat Travelcircus die Preise vor Ort verglichen. Die Reiseexperten untersuchten den Buchungszeitraum vom 03.09. bis 09.09.2018.

Anhand von drei unabhängigen Reiseportalen wurden die Preise für ein Doppelzimmer im 3-Sterne Hotel inklusive Frühstück ermittelt und den Daten aus 2017 gegenübergestellt.

Ostsee preiswerter als Nordsee

Mit durchschnittlich 1.060 Euro reißt ein Last Minute Kurzurlaub an der Nordsee ein vergleichsweise großes Loch in den Reise-Geldbeutel.

Ein Urlaub am Meer kann zwei Reisefreunde sogar bis zu 1.640 Euro kosten – so verzeichnet beispielsweise die Norderney einen Preisanstieg von ganzen 81 Prozent. Damit ist Deutschlands Wattenmeer so teuer wie keine andere Kategorie.

Günstiger lässt es sich an der Ostsee planschen: Hier zahlen Urlauber durchschnittlich nur 740 bis 776 Euro und kommen dabei sogar günstiger weg als 2017. Wenn es also Sonnenschein, Strand und Meer sein sollen, dann lieber Ziele wie Flensburg und Hohwacht ansteuern.

Preiswerte Alternative zum Meer: ein Wellnessurlaub in den Bergen

Wer hingegen auf einen Urlaub am Wasser verzichten kann, spart bei einer Last Minute Reise in die Berge bares Geld. Ob Wandern oder im Wellnesshotel entspannen – für zwei Personen im 3-Sterne Hotel bezahlen Urlauber durchschnittlich nur 565 bis 613 Euro.

