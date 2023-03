Nah oder fern? Zehn Reiseziele für den Osterurlaub 2023, die bei den Deutschen begehrt sind

Von: Franziska Kaindl

In den meisten Bundesländern stehen schon bald die Osterferien an – und damit die Gelegenheit, mit der Familie in den Urlaub zu fahren. Aber welche Reiseziele sind gerade beliebt?

Das Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt, um über einen Kurzurlaub in der Sonne oder am Meer nachzudenken – in vielen Regionen wird es jetzt nämlich wieder angenehm warm. Gerade die Osterferien ab Ende März und Anfang April bieten sich schon bald dafür an. Sie wissen aber noch nicht, wohin es gehen soll? Dann lassen Sie sich doch von den Reisezielen inspirieren, die bei den Deutschen aktuell beliebt sind.

Osterurlaub 2023: Das sind die begehrtesten Reiseziele der Deutschen

Für den Osterurlaub 2023 suchen die Deutschen eher nach Reisezielen in der Nähe, wie eine Analyse von über 1,3 Millionen Suchanfragen durch das Ferienhaus-Buchungsportals HomeToGo ergab. Da die Auswertung anhand der Suchanfragen erfolgt ist, können sowohl ein Land als auch Regionen, die sich darin befinden, unter den Top-Reisezielen für die Osterferien auftauchen.

Die zehn häufigsten Suchanfragen für die Osterferien laut HomeToGo:

Ranking meistgesuchtes Reiseziel Preis pro Nacht und Person im Median 1. Deutschland 36,83 Euro 2. Ostsee 40,00 Euro 3. Dänemark 25,29 Euro 4. Niederlande 51,00 Euro 5. Nordsee 37,00 Euro 6. Holland 51,00 Euro 7. Italien 34,50 Euro 8. Gardasee 37,25 Euro 9. Österreich 40,00 Euro 10. Niederländische Küste 47,60 Euro

Deutsche Reiseziele – allen voran die Ostsee – sind für den Osterurlaub 2023 besonders beliebt. © Ronald Krumbholz/Imago

Die Hälfte der 50 meistgesuchten Destinationen befinden sich laut HomeToGo in Deutschland – und die Bundesrepublik selbst befindet sich auf dem ersten Platz unter den Suchanfragen. Gleich danach wird am häufigsten nach Ferienhäusern an der Ostsee gesucht, also ebenfalls nach einem deutschen Reiseziel. An dritter Stelle folgt ein Urlaubsland, das sich nur unweit davon befindet, und zwar Dänemark.

Die günstigsten und teuersten Reiseziele für den Osterurlaub 2023

Das günstigste Reiseziel unter den Top 10 ist Dänemark: Eine Übernachtung kostet hier im Durchschnitt nur 25,29 Euro für eine Person. Ganz im Gegensatz zu den Niederlanden und der darin befindlichen Region Holland – hier müssen Urlauber das Doppelte, nämlich 51 Euro zahlen. Dänemark ist auch in der Gesamtwertung aus 50 Reisezielen die günstigste Destination für den Osterurlaub. Ebenfalls günstig sind Tschechien (26,33 Euro), die Ostsee (26,33 Euro) und Schweden (28,50 Euro). Das teuerste Reiseziel ist Amsterdam mit einem stolzen Preis von 99,20 Euro pro Übernachtung und Person. Ein Besuch in Paris (84,20 Euro) oder London (76,35 Euro) schlägt ebenfalls gut zu Buche.