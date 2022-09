Null-Euro-Ticket in Spanien: Gratis Zugfahren quer durchs Land

Von: Judith Finsterbusch

Wer Spanien mit dem Zug kennenlernen möchte, sollte sich das Null-Euro-Ticket sichern. © David Revenga

In Spanien gibt es bis Ende des Jahres ein Null-Euro-Ticket für kostenloses oder stark ermäßigtes Zugfahren. Wie die Fahrscheine gekauft werden, erklärt dieser Artikel:

Mehr zum Thema Null Euro-Ticket in Spanien: Gratis oder ermäßigt Zugfahren

Madrid - Deutschland hat es mit dem 9-Euro-Ticket vorgemacht, Spanien setzt mit einem Null-Euro-Ticket noch eins obendrauf: Bis Ende des Jahres bietet die spanische Eisenbahngesellschaft Renfe gratis oder stark ermäßigtes Zugfahren an - allerdings nicht in allen Zügen und auch nicht auf allen Strecken. Auf welchen Zugfahrten das Null-Euro-Ticket in Spanien genutzt werden kann und wie die Fahrscheine gekauft werden, erklärt costanachrichten.com.

Zugegeben, das System, über das das Null-Euro-Ticket in Spanien gekauft wird, erscheint auf den ersten Blick etwas kompliziert. Ein Tipp: Am besten geht‘s über die App der spanischen Bahngesellschaft Renfe.