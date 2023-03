Roadtrip: Vier Destinationen für eine unvergessliche Mietwagen-Rundreise

Von: Franziska Kaindl

Ob Neuseeland, Island oder die USA: Viele tolle Urlaubsdestinationen erleben Sie am besten, wenn Sie sich einen Mietwagen schnappen und überraschen lassen.

Eine Mietwagen-Rundreise ist eine großartige Möglichkeit, um ein Land oder eine Region auf eigene Faust zu erkunden. Sie sind nicht an öffentliche Verkehrsmittel oder den Zeitplan eines Reiseveranstalters gebunden, sondern entscheiden selbst, wo gestoppt wird und wie lange. Und oft lohnt sich das: Abseits der abgetretenen Pfade haben Sie die Chance, verborgene Highlights und atemberaubende Landschaften zu entdecken, auf die Sie sonst vielleicht nie stoßen würden. Egal, ob Sie die Weiten der USA, die magische Landschaft Islands oder die beeindrucken Nationalparks Südafrikas erkunden möchten – für jeden Geschmack gibt es das perfekte Ziel.

Südwesten der USA: Entdecken Sie die Weiten des Wilden Westens

Schnappen Sie sich einen Mietwagen für eine Reise durch die atemberaubendsten Landschaften des Wilden Westens: Von majestätischen Nationalparks wie den Grand Canyon, Zion oder Bryce Canyon bis hin zu einem der bekanntesten Wahrzeichen der USA, dem Monument Valley oder den archäologischen Stätten in Mesa Verde wird Ihnen ganz sicher nicht langweilig. Wandern, Radfahren, Klettern oder Rafting – wer sich gerne körperlich verausgabt, hat unterwegs zahlreiche Gelegenheiten dazu. Hinzu kommen die sagenhaften Metropolen Las Vegas und Los Angeles, die die Hauptattraktion vieler USA-Reisen sind.

Die roten Sandsteinformationen des Monument Valley liegen innerhalb der Navajo-Nation-Reservation. © Cavan Images/Imago

Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten zählt aber auch die Route 66, eine ehemalige Fernstraße der USA, die heute noch in Teilen befahrbar ist und dank Filmen und Musik einen ikonischen Status erlangt hat. Einige der charmanten Diners und Motels mit Neon-Reklamen existieren weiterhin entlang der Strecke und erinnern an die Blütezeit der Hauptverkehrsader in den 50er und 60er Jahren.

Südafrika: Safari-Abenteuer auf vier Rädern

Zu den schönsten Küstenstraßen der Welt zählt die Garden Route in Südafrika – ein perfektes Reiseziel für jeden, der eine atemberaubende Natur mit charmanten Dörfern und pulsierenden Städten miteinander verbinden möchte. Ein Highlight ist Kapstadt: Die Metropole zeichnet sich durch wunderschöne Strände, kulturelle Vielfalt und eine bewegte Geschichte aus. Bei einem Besuch der Museumsinsel Robben Island erhalten Sie einen Einblick in das Apartheidregime. Zum Stadtbild gehört auch der Tafelberg, der als Weltkulturerbe zählt und stolze 360 Millionen Jahre alt sein soll.

Ein Abstecher zum nahegelegenen Addo Elephant Park darf dabei nicht fehlen: Er bietet Ihnen die Chance, majestätische Elefanten und Löwen in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Mit etwas Glück erleben Sie auch Büffel, Zebras, Warzenschweine oder Hyänen ganz aus der Nähe. Durch seine dichte Vegetation hat der Park auch landschaftlich etwas zu bieten und lockt jährlich rund 120.000 Besucher an.

Neuseeland: Eine Reise durch die Naturparadiese der Nord- und Südinsel

Neuseeland ist berühmt für seine atemberaubenden Landschaften, die von schneebedeckten Bergen über üppige Regenwälder bis hin zu kristallklaren Seen reichen. Ob Strände, Wasserfälle, Vulkane oder Gletscher – die Facetten des Landes erleben Sie am besten bei einer Rundreise mit dem Mietwagen. Auf der Nordinsel entdecken Sie unter anderem die Stadt Auckland, die für ihre faszinierende Skyline bekannt ist. Dazu gehört auch der berühmte Sky Tower, der über 328 Meter in die Höhe ragt und damit der höchste Fernsehturm der südlichen Hemisphäre ist.

Auf der Südinsel hingegen sollten Sie dem Abel Tasman Nationalpark einen Besuch abstatten: Hier folgt eine wunderschöne Bucht auf die nächste, außerdem laden goldene Sandstrände und türkisfarbenes Wasser zum Verweilen ein. Außerdem ist der Nationalpark Heimat von circa 70 Vogelarten sowie diversen Meeresbewohnern, darunter Zwergpinguine oder Robben.

Island: Entdecken Sie die Geheimnisse der Vulkaninsel

Island eignet sich perfekt für eine Rundreise mit dem Mietwagen: Die berühmte Ringstraße führt einmal komplett in Küstennähe um die Insel herum und durchquert dabei einige der spektakulärsten Landschaften. Erleben Sie zum Beispiel die Wasserfälle Seljalandsfoss und Skógafoss im Süden oder das Lavafeld Dimmuborgir am See Mývatn im Norden. Weitere Hightlights sind die Gletscherlagune Jökulsárlón oder der schwarze Strand von Reynisfjara. In der Hauptstadt Reykjavík haben Sie die Gelegenheit, eine kleine Pause einzulegen und die einzigartige Hallgrímskirkja, das größte Kirchengebäude Islands, zu besuchen.

